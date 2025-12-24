Biệt thự 3 tầng giao thoa phong cách Đông Dương đương đại

Căn biệt thự tại Hà Nội có mặt ngoài đồng bộ với kiến trúc tổng thể khu vực. Tuy nhiên, nội thất bên trong căn nhà lại mang dấu ấn riêng nhờ cách xử lý không gian và phối hợp chất liệu theo tinh thần Đông Dương đương đại (Indochine Style).
Căn biệt thự tại Hà Nội có mặt ngoài đồng bộ với kiến trúc tổng thể khu vực. Tuy nhiên, nội thất bên trong căn nhà lại mang dấu ấn riêng nhờ cách xử lý không gian và phối hợp chất liệu theo tinh thần Đông Dương đương đại (Indochine Style).
Ngôi nhà có ba tầng nổi và một tầng hầm. Tầng hầm vốn dành cho khu vực kỹ thuật và gara được cải tạo thành khu giải trí. Tầng một trước đây là sàn bê tông kín nay trở thành sân vườn với hồ cá Koi, tạo khoảng thư giãn trong nhà.
Ngôi nhà có ba tầng nổi và một tầng hầm. Tầng hầm vốn dành cho khu vực kỹ thuật và gara được cải tạo thành khu giải trí. Tầng một trước đây là sàn bê tông kín nay trở thành sân vườn với hồ cá Koi, tạo khoảng thư giãn trong nhà.
Không gian sinh hoạt chính được tổ chức theo hướng mở. Phòng khách thông tầng giúp kết nối tầng một và hai, tăng đối lưu không khí và ánh sáng. Các lớp không gian được chuyển tiếp bằng những vòm cong, đặc trưng phong cách Đông Dương, nối liền phòng khách, bếp và phòng ăn.
Không gian sinh hoạt chính được tổ chức theo hướng mở. Phòng khách thông tầng giúp kết nối tầng một và hai, tăng đối lưu không khí và ánh sáng. Các lớp không gian được chuyển tiếp bằng những vòm cong, đặc trưng phong cách Đông Dương, nối liền phòng khách, bếp và phòng ăn.
Công trình kết hợp phong cách Indochine với nét văn hóa Bắc Ninh - quê hương nữ gia chủ. Kiến trúc sư sử dụng vật liệu như gạch bông, sơn mài và các mảng khắc gỗ mang họa tiết tranh Đông Hồ để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.
Ngoài nội thất, không gian còn được trang trí bằng những bức tranh do chính vợ gia chủ vẽ. Các bức tranh về hoa sen, làng quê miền Bắc... với nét vẽ mộc mạc, thanh thoát góp phần tăng chiều sâu cảm xúc cho không gian sống.
Công trình kết hợp phong cách Indochine với nét văn hóa Bắc Ninh - quê hương nữ gia chủ. Kiến trúc sư sử dụng vật liệu như gạch bông, sơn mài và các mảng khắc gỗ mang họa tiết tranh Đông Hồ để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.
Ngoài nội thất, không gian còn được trang trí bằng những bức tranh do chính vợ gia chủ vẽ. Các bức tranh về hoa sen, làng quê miền Bắc... với nét vẽ mộc mạc, thanh thoát góp phần tăng chiều sâu cảm xúc cho không gian sống.
Toàn bộ nội thất trong nhà được thiết kế riêng theo nhu cầu sử dụng. Mỗi món đồ đều có tính cá nhân hóa cao, nổi bật là bộ bàn trà tại phòng khách lấy cảm hứng từ biểu tượng âm dương, thể hiện sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.
Sắc màu hội làng đặc trưng vùng quê Bắc bộ cũng được KTS lồng ghép khéo léo, gợi liên tưởng đến tính kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.
Toàn bộ nội thất trong nhà được thiết kế riêng theo nhu cầu sử dụng. Mỗi món đồ đều có tính cá nhân hóa cao, nổi bật là bộ bàn trà tại phòng khách lấy cảm hứng từ biểu tượng âm dương, thể hiện sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.
Sắc màu hội làng đặc trưng vùng quê Bắc bộ cũng được KTS lồng ghép khéo léo, gợi liên tưởng đến tính kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.
Bảng màu chủ đạo là các gam trung tính và trầm ấm, kết hợp cùng điểm nhấn xanh cổ điển.
Bảng màu chủ đạo là các gam trung tính và trầm ấm, kết hợp cùng điểm nhấn xanh cổ điển.
Khu vực bàn ăn được bố trí tại góc nhà nhiều cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bộ bàn ghế gỗ màu tối với phần lưng chạm khắc, kết hợp nệm bọc nhung xanh đậm.
Cụm đèn thả trần thủy tinh màu xanh nhạt giúp làm mềm không gian, đồng thời gợi liên tưởng đến hoa sen, biểu tượng gắn với văn hóa Á Đông.
Khu vực bàn ăn được bố trí tại góc nhà nhiều cửa sổ, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bộ bàn ghế gỗ màu tối với phần lưng chạm khắc, kết hợp nệm bọc nhung xanh đậm.
Cụm đèn thả trần thủy tinh màu xanh nhạt giúp làm mềm không gian, đồng thời gợi liên tưởng đến hoa sen, biểu tượng gắn với văn hóa Á Đông.
Phòng sinh hoạt chung tại tầng trên được thiết kế theo dạng không gian bán khép kín. Nổi bật tại đây là hệ tủ gỗ ốp cong chiếm trọn một mảng tường, tích hợp kệ sách, kệ tivi và bàn làm việc.
Phòng sinh hoạt chung tại tầng trên được thiết kế theo dạng không gian bán khép kín. Nổi bật tại đây là hệ tủ gỗ ốp cong chiếm trọn một mảng tường, tích hợp kệ sách, kệ tivi và bàn làm việc.
Phòng ngủ chính rộng rãi, lấy sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn mở ra ban công. Trần phẳng tích hợp đèn hắt gián tiếp tạo ánh sáng dịu.
Phòng ngủ chính rộng rãi, lấy sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn mở ra ban công. Trần phẳng tích hợp đèn hắt gián tiếp tạo ánh sáng dịu.
Không gian thay đồ được bố trí giữa phòng ngủ và phòng tắm. Hệ tủ kịch trần với cửa kính trong suốt giúp kiểm soát trực quan trang phục.
Không gian thay đồ được bố trí giữa phòng ngủ và phòng tắm. Hệ tủ kịch trần với cửa kính trong suốt giúp kiểm soát trực quan trang phục.
Phòng ngủ trẻ em được thiết kế dạng gác lửng, tăng diện tích sử dụng trong cùng một mặt bằng. Cầu thang xoắn kim loại sơn xanh nhạt kết nối giữa hai tầng.
Phòng ngủ trẻ em được thiết kế dạng gác lửng, tăng diện tích sử dụng trong cùng một mặt bằng. Cầu thang xoắn kim loại sơn xanh nhạt kết nối giữa hai tầng.
Phòng tắm nổi bật với mảng tường ốp gạch men xanh rêu, kết hợp lavabo đôi và hệ tủ gỗ thiết kế treo, giúp tạo khoảng thoáng phía dưới. Gương soi hình dáng cách điệu mang cảm hứng Á Đông, đóng khung tối màu đồng bộ với tủ kệ.
Phòng tắm nổi bật với mảng tường ốp gạch men xanh rêu, kết hợp lavabo đôi và hệ tủ gỗ thiết kế treo, giúp tạo khoảng thoáng phía dưới. Gương soi hình dáng cách điệu mang cảm hứng Á Đông, đóng khung tối màu đồng bộ với tủ kệ.
Bích Phương
Thiết kế: KTS Trần Hữu Thọ
Thi công: Gia Mỹ Studio
Ảnh: Bùi Xuân Quý