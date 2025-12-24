Biệt thự 3 tầng giao thoa phong cách Đông Dương đương đại

Công trình kết hợp phong cách Indochine với nét văn hóa Bắc Ninh - quê hương nữ gia chủ. Kiến trúc sư sử dụng vật liệu như gạch bông, sơn mài và các mảng khắc gỗ mang họa tiết tranh Đông Hồ để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

Ngoài nội thất, không gian còn được trang trí bằng những bức tranh do chính vợ gia chủ vẽ. Các bức tranh về hoa sen, làng quê miền Bắc... với nét vẽ mộc mạc, thanh thoát góp phần tăng chiều sâu cảm xúc cho không gian sống.