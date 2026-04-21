Biệt thự 183 m2 thiết kế như nơi nghỉ dưỡng của gia đình

Căn biệt thự diện tích 183 m2 với 3 phòng ngủ tại TP HCM được gia chủ định hướng không gian theo tinh thần đồng quê Âu Mỹ. Nhóm kiến trúc sư đã tận dụng lợi thế của hàng hiên chạy dọc ngôi nhà để xóa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài.
Nhờ sự kết hợp giữa vật liệu thô mộc và các khoảng mở đưa thiên nhiên vào trong, ngôi nhà như một "trạm sạc năng lượng" cho các thành viên gia đình.
Tầng một biệt thự bố trí phòng khách và bếp theo mặt bằng mở, tạo sự liên thông giữa các khu chức năng.
Hệ dầm gỗ lộ thiên trải dài trên trần dẫn dắt ánh nhìn, tạo cảm giác không gian rộng hơn thực tế.
Khu tiểu cảnh đóng vai trò trục kết nối, thông từ phòng khách ra sân vườn qua hệ cửa kính cao kịch trần.
Tận dụng tối đa những khoảng hở, KTS thiết kế tiểu cảnh như một "lát cắt thiên nhiên", đưa mảng xanh vào không gian sống.
Khu bếp - ăn nằm dưới trần vòm cao, tủ gỗ sồi và ghế bọc vải mang đến cảm giác ấm áp kiểu farmhouse. Cửa kính cao kịch trần tối ưu chiếu sáng tự nhiên, đồng thời kéo dài tầm nhìn ra khoảng xanh bên ngoài.
Không gian tắm ngoài trời được bố trí theo cấu trúc mở, tăng sự liên kết với bối cảnh tự nhiên. Hệ mái đan giúp điều tiết vi khí hậu và ánh sáng, đồng thời tạo lớp bóng đổ. Vật liệu sỏi, đá tự nhiên kết hợp mảng xanh góp phần hoàn thiện trải nghiệm "nghĩ dưỡng" cho khu vực này.
Cầu thang ốp gỗ toàn bộ, tường ốp đá chạy dọc theo lối đi. Không gian sinh hoạt được phân tách công năng rõ ràng: tầng 1 là khu vực kết nối, tầng 2 và 3 dành cho không gian thư giãn riêng tư.
Phòng ngủ chính lấy mảng tường đá phía đầu giường làm điểm nhấn, kết hợp vòm trần cong và gỗ tông trầm.
Hệ tủ âm tường tích hợp bàn trang điểm giải quyết bài toán diện tích, đồng thời giữ bố cục gọn gàng.
Không gian phòng ngủ chính liền mạch với phòng tắm khép kín. Bảng vật liệu gỗ tông trầm kết hợp cùng đá tự nhiên được duy trì xuyên suốt.
Phòng làm việc dùng mặt bàn đá marble xanh cẩm thạch làm đối trọng với gỗ tông trầm, tạo cân bằng thị giác giữa hai vật liệu có "tính cách" trái ngược.
Phòng ngủ bé trai được thiết kế theo hướng ấm áp, gọn gàng với gỗ tông trầm làm chủ đạo.
Phòng ngủ bé gái mang gam màu nhẹ nhàng, kết hợp họa tiết hoa và nội thất gỗ. Góc học tập được bố trí liền mạch bên cửa sổ, mang đến không gian tiện nghi cho bé.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: 139Design
KTS: Nguyễn Hoàng Chương, Trần Minh Khanh, Võ Xuân Cảnh