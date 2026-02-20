Biệt thự 1.200 m2 thiết kế thích ứng nhu cầu ở trong 20-30 năm

Bài toán đặt ra cho KTS là khả năng thích ứng dài hạn cho căn nhà. Gia chủ mong muốn ngôi nhà đáp ứng nhu cầu sinh hoạt từ khi con nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhóm thiết kế nghiên cứu kịch bản sử dụng căn nhà trong 20-30 năm, đảm bảo diện tích đủ cho từng thành viên, đồng thời giữ khoảng riêng tư cần thiết ở mỗi giai đoạn.