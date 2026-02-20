Biệt thự 1.200 m2 thiết kế thích ứng nhu cầu ở trong 20-30 năm

Ngôi nhà có diện tích 1.200 m2, nằm tại Bangkok (Thái Lan). Công trình xây trên khu đất chung với gia đình lớn, nhằm tạo không gian ở riêng tư cho một gia đình trẻ.
Ngôi nhà có diện tích 1.200 m2, nằm tại Bangkok (Thái Lan). Công trình xây trên khu đất chung với gia đình lớn, nhằm tạo không gian ở riêng tư cho một gia đình trẻ.
Thay vì đặt nhà song song ranh giới, kiến trúc sư xoay trục công trình theo cạnh đất. Giải pháp này giúp tối ưu diện tích sử dụng và hình thành sân trong ở trung tâm. Khoảng sân đóng vai trò “cửa gió”, hỗ trợ thông gió tự nhiên suốt ngày.
Thay vì đặt nhà song song ranh giới, kiến trúc sư xoay trục công trình theo cạnh đất. Giải pháp này giúp tối ưu diện tích sử dụng và hình thành sân trong ở trung tâm. Khoảng sân đóng vai trò “cửa gió”, hỗ trợ thông gió tự nhiên suốt ngày.
Hồ nước kéo dài giữa hai khối nhà tạo lớp đệm vi khí hậu, giảm bức xạ nhiệt và tăng đối lưu không khí. Các không gian chính mở cửa kính lớn hướng vào sân trong, hạn chế nhìn trực diện ra bên ngoài, đảm bảo riêng tư.
Hồ nước kéo dài giữa hai khối nhà tạo lớp đệm vi khí hậu, giảm bức xạ nhiệt và tăng đối lưu không khí. Các không gian chính mở cửa kính lớn hướng vào sân trong, hạn chế nhìn trực diện ra bên ngoài, đảm bảo riêng tư.
Công trình chia thành ba khối chức năng, liên kết bằng hành lang kính. Hành lang trên cao bắc qua hồ nước, vừa là lối di chuyển, vừa tạo trục nhìn xuyên suốt.
Công trình chia thành ba khối chức năng, liên kết bằng hành lang kính. Hành lang trên cao bắc qua hồ nước, vừa là lối di chuyển, vừa tạo trục nhìn xuyên suốt.
Bài toán đặt ra cho KTS là khả năng thích ứng dài hạn cho căn nhà. Gia chủ mong muốn ngôi nhà đáp ứng nhu cầu sinh hoạt từ khi con nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhóm thiết kế nghiên cứu kịch bản sử dụng căn nhà trong 20-30 năm, đảm bảo diện tích đủ cho từng thành viên, đồng thời giữ khoảng riêng tư cần thiết ở mỗi giai đoạn.
Bài toán đặt ra cho KTS là khả năng thích ứng dài hạn cho căn nhà. Gia chủ mong muốn ngôi nhà đáp ứng nhu cầu sinh hoạt từ khi con nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhóm thiết kế nghiên cứu kịch bản sử dụng căn nhà trong 20-30 năm, đảm bảo diện tích đủ cho từng thành viên, đồng thời giữ khoảng riêng tư cần thiết ở mỗi giai đoạn.
Trung tâm nhà là cầu thang xoắn điêu khắc, kết nối hai tầng. Hình khối cong đặt dưới giếng trời tròn, đưa ánh sáng tự nhiên xuống. Trần nhà được xử lý phẳng, giấu hệ kỹ thuật để không gian gọn gàng. Tầng trên mở ra thư viện vòng cung ốp gỗ, kết hợp kệ sách chạy liên tục theo tường.
Trung tâm nhà là cầu thang xoắn điêu khắc, kết nối hai tầng. Hình khối cong đặt dưới giếng trời tròn, đưa ánh sáng tự nhiên xuống. Trần nhà được xử lý phẳng, giấu hệ kỹ thuật để không gian gọn gàng. Tầng trên mở ra thư viện vòng cung ốp gỗ, kết hợp kệ sách chạy liên tục theo tường.
Vật liệu nội thất của căn nhà gồm gỗ sồi sáng màu, đá travertine (loại đá tự nhiên thuộc nhóm đá vôi), thạch cao hoàn thiện mịn và kính. Các bề mặt hạn chế chi tiết thừa, ưu tiên mảng lớn và đường cong mềm. Hệ tủ lưu trữ thiết kế âm tường, giảm cảm giác nặng nề.
Vật liệu nội thất của căn nhà gồm gỗ sồi sáng màu, đá travertine (loại đá tự nhiên thuộc nhóm đá vôi), thạch cao hoàn thiện mịn và kính. Các bề mặt hạn chế chi tiết thừa, ưu tiên mảng lớn và đường cong mềm. Hệ tủ lưu trữ thiết kế âm tường, giảm cảm giác nặng nề.
Phòng khách có trần cao, cửa kính trượt toàn phần mở ra hồ nước.
Phòng khách có trần cao, cửa kính trượt toàn phần mở ra hồ nước.
Khu bếp đặt cạnh giếng trời, bổ sung nguồn sáng từ trên cao, hạn chế phụ thuộc chiếu sáng nhân tạo ban ngày.
Khu bếp đặt cạnh giếng trời, bổ sung nguồn sáng từ trên cao, hạn chế phụ thuộc chiếu sáng nhân tạo ban ngày.
Khu bàn ăn đặt cạnh hệ cửa kính trượt toàn phần, mở ra hồ nước trung tâm và hành lang kính nối các khối nhà.
Khu bàn ăn đặt cạnh hệ cửa kính trượt toàn phần, mở ra hồ nước trung tâm và hành lang kính nối các khối nhà.
Các phòng ngủ bố trí tại ba cánh nhà, tách biệt khỏi khu sinh hoạt chung. Ban công và khoảng lùi được tính toán để tránh nhìn chéo giữa các khối.
Các phòng ngủ bố trí tại ba cánh nhà, tách biệt khỏi khu sinh hoạt chung. Ban công và khoảng lùi được tính toán để tránh nhìn chéo giữa các khối.
Khu vệ sinh bố trí theo dạng giếng trời đứng, trần mở lấy sáng tự nhiên từ phía trên.
Khu vệ sinh bố trí theo dạng giếng trời đứng, trần mở lấy sáng tự nhiên từ phía trên.
Bích Phương (theo Archdaily)