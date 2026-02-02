Biệt phủ trên mảnh đất 10.000 m2 của Hoàng Mập.

Giữa các khu nhà đều có tiểu cảnh với hồ nước, cây cảnh, hoa. Anh cho thợ lót đá tự nhiên trên các lối đi.

Theo nghệ sĩ, nhiều bạn bè khuyên anh mở khu nhà làm nơi kinh doanh, tuy nhiên anh chỉ muốn dành riêng nơi này cho gia đình hoặc tiếp đón bạn bè, người thân.