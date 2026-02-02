Cuối tháng 1, Hoàng Mập hoàn thiện công trình ấp ủ để dưỡng già nằm trên một khu đồi ở Di Linh. Anh xây bốn khu nhà dành cho vợ chồng, con cái, bố mẹ và khách đến chơi. "Tôi dùng toàn bộ tiền để dành, của cải cả đời để xây biệt phủ này và thấy hài lòng", diễn viên nói.
Biệt phủ trên mảnh đất 10.000 m2 của Hoàng Mập.
Hoàng Mập và vợ ở trong căn nhà nằm vị trí cao nhất - nơi có thể ngắm cảnh khu nghỉ dưỡng.
Nghệ sĩ kể nhiều bạn bè khuyên anh mở khu nhà làm nơi kinh doanh vì thấy đẹp. Tuy nhiên, anh chỉ muốn dành riêng nơi này cho người thân, tiếp đón bạn.
Hoàng Mập dành một phòng riêng trưng bày hàng trăm chiếc bình với hình dạng, kích thước, hoa văn khác nhau mà anh sưu tầm nhiều năm qua.
Hồ cá rồng là nơi diễn viên ngồi chơi, uống trà, ngắm cảnh, lấy lại cân bằng sau những ngày làm việc bận rộn.
Anh cũng thiết kế không gian trưng bày các tượng Phật nhiều kích cỡ, chất liệu. Trong đó, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá nguyên khối do đồng nghiệp Việt Hương tặng được nghệ sĩ đặt ở trung tâm của khuôn viên.
Nhà chòi ngắm cảnh được thiết kế để tiện cho việc cắm trại, tổ chức tiệc ngoài trời.
Diễn viên cho biết ngoài cây cảnh, hoa, thời gian tới anh dành một khu đất canh tác rau cùng các loại cây ăn quả, lấy thực phẩm sạch cho gia đình.
Hiện gia đình Hoàng Mập sống ở TP HCM để tiện sinh hoạt và làm việc. Nghệ sĩ thuê người giữ và chăm sóc biệt phủ. Anh cùng người thân đến ở vào dịp cuối tuần hoặc lễ Tết.
Hoàng Mập tên thật là Bùi Minh Hoàng, 55 tuổi, quê Cần Thơ. Anh từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Ngoài diễn ở các sân khấu hài, anh sản xuất phim Hai người cha, Hát ca bồng bềnh, Chàng mập nghĩa tình, Nhà ông Hoàng có ma, Bến đỗ liêu xiêu.
Hồi tháng 6/2025, anh nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hoàng Mập và vợ có hai con gái. Con đầu của anh tên Khánh Trinh, hiện nối nghiệp cha làm diễn viên.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp