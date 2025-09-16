Biết ơn anh nếu mình cùng đồng hành

Em thích cách chúng mình tỉ tê nói về chuyện trên đời, em được lắng nghe, anh được lắng nghe và chúng mình hiểu nhau.

Gửi anh, người sẽ đồng hành với em! Anh à, em cảm ơn vì anh đã yêu, đã thương, đã bao dung, nhẹ nhàng với một người nhạy cảm như em. Thật tuyệt vì anh là người mở mang cho em thế giới này thật đẹp và ý nghĩa nhường nào.

Em sẽ không ngần ngại cùng anh đi khám phá bốn bể, vì chúng mình đều yêu những điều bình dị, yêu cả những khoảnh khắc khi ta có nhau. Thật tuyệt khi em vùi đầu vào một cái ôm và say giấc với người thương em mà em thương. Sẽ chẳng sao, và cũng chẳng ngại khi anh kiên nhẫn, dễ chịu, nhẹ nhàng chỉ cho em những kiến thức mới, như thế mới biết người thương mình giỏi, anh nhỉ.

Em thích cách chúng mình tỉ tê nói về chuyện trên đời, em được lắng nghe, anh được lắng nghe và chúng mình hiểu nhau. Em cần anh vì chúng ta là một nửa của nhau, một nửa đồng điệu, bù trừ nhưng không đối lập vì em muốn 0.5 + 0.5 = 1.

Em sẽ chờ anh tới, em sẽ yêu em trước để gặp anh ở phiên bản chúng ta đều yêu. Biết ơn vì có anh, em đã đợi được.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ