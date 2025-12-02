Biệt kích Ukraine kể giây phút cận kề cái chết vì drone Nga

Một binh sĩ Ukraine cho biết toán biệt kích phát hiện drone cáp quang Nga bám đuổi nhưng không thể hạ mục tiêu và suýt chết vì đòn tập kích.

Nhóm binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 Ukraine, trong đó có tiểu đội trưởng mang hô hiệu Khyzhak, bị một phương tiện bay không người lái (drone) của Nga bám đuổi khi đang di chuyển về căn cứ tại tỉnh Sumy hồi tháng 9. Toán biệt kích Ukraine khi đó sử dụng xe buggy không có vỏ bên ngoài, đổi lại là khả năng cơ động cao và tốc độ lớn.

Video được Khyzhak công bố cuối tuần trước cho thấy drone cáp quang Nga tiếp cận từ phía sau chiếc xe, các binh sĩ Ukraine liên tục nổ súng nhưng không thể hạ mục tiêu. Tuy nhiên, drone Nga lao xuống mặt đất, cách xe chở nhóm lính Ukraine chỉ vài mét và phát nổ.

Đặc nhiệm Ukraine kể giây phút cận kề cái chết vì drone Nga Khoảnh khắc drone cáp quang Nga rượt đuổi nhóm biệt kích Ukraine ở tỉnh Sumy hồi tháng 9. Video: X/Rangers Uasof

Các binh sĩ Ukraine nhảy khỏi xe để kiểm tra thiệt hại. Sau khi nhận thấy không gặp vấn đề gì, toán biệt kích nhanh chóng lên xe và tăng tốc rời đi vì lo ngại lực lượng Nga triển khai thêm drone đánh bồi.

Khyzhak nói rằng bản thân trải qua "cơn bùng nổ adrenaline" ngay khi thấy chiếc drone và hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ. Tất cả những gì quân nhân Ukraine biết khi đó là phải tìm mọi cách bắn hạ drone. "Tôi nhìn chiếc drone, người điều khiển nó cũng quan sát chúng tôi. Họ muốn hạ chúng tôi, nên tôi phải làm gì đó", Khyzhak nhớ lại.

Phương án đối phó drone cáp quang là liên tục đánh võng trên đường hoặc dùng súng bắn, song đây là điều khó thực hiện khi ngồi trên xe chạy với tốc độ cao. "Drone Nga lao đến. Đồng đội của tôi ở ghế sau bắt đầu xả đạn nhưng không trúng", Khyzhak, khi đó ngồi ở ghế trước bên phải, kể lại.

Tài xế phát hiện drone Nga chuẩn bị tập kích và phanh gấp vài giây trước khi phương tiện lao trúng đầu xe. Một trong các quân nhân Ukraine bị gãy chân khi nhảy khỏi xe, nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng.

"Tài xế lái xe như một vị thần, anh ấy là người đã cứu mạng tất cả chúng tôi. Xe buggy không có vỏ ngoài và một đòn đánh trực tiếp gần như chắc chắn sẽ gây thương vong nghiêm trọng", Khyzhak cho hay.

Vị trí tỉnh Sumy. Đồ họa: RYV

Drone cáp quang xuất hiện ngày càng nhiều trong xung đột Ukraine, nổi bật nhờ khả năng truyền tín hiệu, hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn so với kết nối vô tuyến, ngay cả khi thiết bị bay sát mặt đất và ở khu vực nhiều vật cản, giúp tăng độ chính xác và hiệu quả hạ mục tiêu.

Kết nối cáp quang cũng giúp loại drone này miễn nhiễm với các biện pháp chế áp điện tử, vốn hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của drone dùng kết nối vô tuyến.

Quân đội Nga gần đây áp dụng nhiều cải tiến nhằm tăng tầm bay cho drone cáp quang, trong đó có lắp cuộn cáp có độ dài tới 50 km hoặc triển khai drone mẹ - con để tăng tầm bay cho thiết bị. Điều này cho phép drone cáp quang Nga đủ sức bay tới những khu vực cách xa tiền tuyến, nằm sâu trong hậu phương Ukraine để phục kích mục tiêu.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Business Insider)