'Biệt đội đánh thuê 4' bị đề cử 7 Mâm Xôi Vàng

"Biệt đội đánh thuê 4" - Sylvester Stallone đóng - dẫn đầu đề cử Mâm Xôi Vàng 2024, trong đó có Phim tệ nhất.

Ban tổ chức công bố danh sách những tác phẩm, cá nhân bị đánh giá thấp năm nay trên trang chủ, hôm 22/1. Biệt đội đánh thuê 4 (Expend4bles) là một trong năm dự án bị xếp vào hạng mục Phim tệ nhất, cùng The Exorcist: Believer, Meg 2: The Trench, Shazam! Fury Of The Gods và Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Trailer 'Biệt đội đánh thuê 4' Trailer "Biệt đội đánh thuê 4".

Đại diện ban tổ chức nhận xét tác phẩm là dự án thất bại nhất trong series Biệt đội đánh thuê. Dàn sao của tác phẩm - gồm Sylvester Stallone và Megan Fox - lần lượt bị đề cử giải Nam chính tệ nhất và Nữ phụ tệ nhất. Megan còn bị đề cử hạng mục nữ chính cho vai diễn trong Johnny & Clyde.

>>> Danh sách đề cử Mâm Xôi Vàng 2024

Dự án do Scott Waugh đạo diễn, xoay quanh nhóm đánh thuê của Barney Ross (Sylvester Stallone đóng). Các thành viên có nhiệm vụ phải ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới của tên tội phạm Suarto Rahmat (Iko Uwais).

Trên Rotten Tomatoes, phim nhận 14% cà chua "thối" từ giới chuyên môn. Trang TheWrap đánh giá tác phẩm "đờ đẫn và vô vị". Cây bút James Berardinelli của ReelViews viết: "Cốt truyện Expend4bles có thể khiến học sinh tiểu học cười khúc khích vì những tình tiết vô lý".

Biệt đội đánh thuê là loạt phim hành động kể về nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp. Phần đầu ra mắt năm 2010, do Sylvester Stallone đạo diễn, quy tụ các ngôi sao hành động nổi tiếng thập niên 1980, 1990 như Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Hai phần tiếp theo lần lượt công chiếu năm 2012 và 2014, đổi đạo diễn và biên kịch. Tổng doanh thu ba phần trước đạt hơn 800 triệu USD.

Tài tử Sylvester Stallone trong phim "Biệt đội đánh thuê 4". Ảnh: Lionsgate

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981 để chế giễu các tác phẩm điện ảnh, diễn viên thất bại trong năm. Các thành viên phải trả phí để tham gia bình chọn. Tuy nhiên, ban tổ chức không yêu cầu họ phải xem hết phim đề cử. Trong lịch sử, các ngôi sao gồm Bill Cosby, Sandra Bullock, Halle Berry từng trực tiếp đến nhận giải.

Theo Hollywood Reporter, hơn 1.100 khán giả - là những người yêu thích điện ảnh, nhà phê bình phim và nhà báo từ 49 tiểu bang của Mỹ và 20 quốc gia - bình chọn các đề cử năm nay. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9/3, trước lễ trao giải Oscar một ngày.

Năm ngoái, phim tiểu sử về Marilyn Monroe Blonde của đạo diễn Andrew Dominik nhận tám đề cử, bị trao hai giải gồm Phim tệ nhất và Kịch bản tệ nhất.

Quế Chi