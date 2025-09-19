Biết đâu chúng ta là mảnh ghép phù hợp của nhau?

Em 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật tại Hà Nội.

Đã 8 năm kể từ ngày em rời quê lên Hà Nội học tập và lập nghiệp, em mong muốn tìm được người đồng hành để cùng sẻ chia, cùng trưởng thành và xây dựng một cuộc sống ý nghĩa.

Em sống tình cảm, thích sự chân thành và luôn trân trọng những điều giản dị. Du lịch là niềm đam mê lớn – mỗi chuyến đi giúp em khám phá thế giới và chính mình. Em thích xem phim, đặc biệt là những bộ phim tâm lý, nghệ thuật, hoặc có chiều sâu cảm xúc. Yêu những buổi café trò chuyện, đọc sách, và những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả.

Em mong tìm người bạn đồng hành có thể là tri kỷ, có thể là người yêu nhưng nhất định phải là người khiến em cảm thấy an toàn và được là chính mình. Em không kỳ vọng sự hoàn hảo, chỉ cần anh chân thành, tử tế và biết trân trọng giá trị của gia đình. Em hy vọng chúng ta sẽ hòa hợp trong cuộc sống.

Vì em cao 1m70, nên sẽ rất vui nếu anh cao từ 1m75 trở lên để chúng ta có thể thoải mái sánh bước bên nhau.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người để cùng nhau viết nên những chương mới trong cuộc sống, biết đâu chúng ta lại là mảnh ghép phù hợp của nhau?

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ