Biết đâu, anh chính là người em đang tìm

Em, cô gái 29 tuổi, hiện là giáo viên tiểu học ở Đà Nẵng. Ngoại hình em tự nhận là bình thường nhưng tính cách may mắn được nhiều người khen là dễ thương và gần gũi. Cuộc sống của em đơn giản chỉ xoay quanh guồng quay công việc. Ngày lại ngày, năm lại năm, một năm học mới lại bắt đầu, em chợt sợ mình sẽ lại mải mê với công việc mà quên mất việc chăm lo cho hạnh phúc riêng, nhất là khi bản thân cũng đến tuổi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thế nên hôm nay em mạnh dạn viết đôi dòng, hy vọng vũ trụ VnExpress sẽ cho chúng ta được kết nối với nhau.

Em mong tìm một người bạn đồng hành có ý chí trong cuộc sống, biết yêu thương và trân trọng gia đình, không hút thuốc, có cùng sở thích du lịch và khám phá đó đây. Em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, từ những chuyến đi xa đến những buổi dạo phố giản đơn. Em tin rằng, khi gặp đúng người, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện hạnh phúc, không ồn ào nhưng ấm áp, không quá hoàn hảo nhưng đủ đầy yêu thương. Biết đâu, câu chuyện ấy sẽ bắt đầu... từ chính tin nhắn của anh hôm nay.

