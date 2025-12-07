Biến xưởng vẽ cũ thành ngôi nhà tiện nghi

Căn hộ nằm ở tầng trệt một khu nhà tại Paris (Pháp) được cải tạo từ một xưởng vẽ. Thiết kế căn hộ hướng đến tối ưu công năng và ánh sáng, với bố cục linh hoạt cùng cách sử dụng vật liệu phản chiếu giúp không gian nhỏ vẫn sáng và thoáng.
Căn hộ nằm ở tầng trệt một khu nhà tại Paris (Pháp) được cải tạo từ một xưởng vẽ. Thiết kế căn hộ hướng đến tối ưu công năng và ánh sáng, với bố cục linh hoạt cùng cách sử dụng vật liệu phản chiếu giúp không gian nhỏ vẫn sáng và thoáng.
Nhiều chi tiết nhỏ như bàn đảo ốp gạch men đỏ, hệ cửa kính mở ra khoảng sân riêng hay cách kết hợp gỗ, gạch, kim loại trong không gian... góp phần định hình một căn hộ nhỏ nhưng sống động và mang bản sắc riêng.
Nhiều chi tiết nhỏ như bàn đảo ốp gạch men đỏ, hệ cửa kính mở ra khoảng sân riêng hay cách kết hợp gỗ, gạch, kim loại trong không gian... góp phần định hình một căn hộ nhỏ nhưng sống động và mang bản sắc riêng.
Bếp, phòng tắm và hệ tủ được bố trí dọc theo cạnh bên trong của mặt bằng, giải phóng phần diện tích hướng ra sân vườn cho phòng khách và không gian làm việc.
Bếp, phòng tắm và hệ tủ được bố trí dọc theo cạnh bên trong của mặt bằng, giải phóng phần diện tích hướng ra sân vườn cho phòng khách và không gian làm việc.
Phòng tắm sử dụng gạch men vuông cỡ nhỏ với hai tông màu cam đất và xanh nhạt tạo cảm giác sạch sẽ. Cửa lùa trắng đơn giản tiết kiệm diện tích mở cửa.
Phòng tắm sử dụng gạch men vuông cỡ nhỏ với hai tông màu cam đất và xanh nhạt tạo cảm giác sạch sẽ. Cửa lùa trắng đơn giản tiết kiệm diện tích mở cửa.
Khu vực vào nhà được sơn đỏ cam toàn bộ từ tường đến trần, giúp định hình phân khu, đồng thời tạo điểm nhấn về thị giác. Thiết kế trần thấp tại đây còn giúp che hệ thống điện và tạo cảm giác thu hẹp tạm thời, làm cho phần còn lại của căn hộ trở nên rộng hơn khi bước vào.
Khu vực vào nhà được sơn đỏ cam toàn bộ từ tường đến trần, giúp định hình phân khu, đồng thời tạo điểm nhấn về thị giác. Thiết kế trần thấp tại đây còn giúp che hệ thống điện và tạo cảm giác thu hẹp tạm thời, làm cho phần còn lại của căn hộ trở nên rộng hơn khi bước vào.
Tủ đồ cao kịch trần được ốp gương cũ, phản chiếu mảng xanh ngoài sân và góp phần khuếch tán ánh sáng trong nhà.
Tủ đồ cao kịch trần được ốp gương cũ, phản chiếu mảng xanh ngoài sân và góp phần khuếch tán ánh sáng trong nhà.
Hệ tủ này không chỉ có chức năng lưu trữ mà còn đóng vai trò gia tăng chiều sâu cho không gian.
Hệ tủ này không chỉ có chức năng lưu trữ mà còn đóng vai trò gia tăng chiều sâu cho không gian.
Khu bếp được bố trí dọc theo một bên tường, sử dụng hệ tủ dưới bằng thép không gỉ, kết hợp mặt bàn đá trắng và giá treo mở giúp tối ưu lưu trữ.
Khu bếp được bố trí dọc theo một bên tường, sử dụng hệ tủ dưới bằng thép không gỉ, kết hợp mặt bàn đá trắng và giá treo mở giúp tối ưu lưu trữ.
Bàn đảo ốp gạch men đỏ đóng vai trò vừa là nơi ăn uống vừa là khu vực chuyển tiếp chức năng.
Bàn đảo ốp gạch men đỏ đóng vai trò vừa là nơi ăn uống vừa là khu vực chuyển tiếp chức năng.
Trên bục gỗ được nâng nền nhẹ, kiến trúc sư đặt một bàn làm việc làm từ gỗ sồi tái chế.
Trên bục gỗ được nâng nền nhẹ, kiến trúc sư đặt một bàn làm việc làm từ gỗ sồi tái chế.
Mặt bàn kéo dài, liền mạch với kệ sách, tạo thành một hệ nội thất xuyên suốt, tăng tính kết nối và kéo dài cảm giác không gian.
Mặt bàn kéo dài, liền mạch với kệ sách, tạo thành một hệ nội thất xuyên suốt, tăng tính kết nối và kéo dài cảm giác không gian.
Ngay dưới bục này là một chiếc giường trượt.
Ngay dưới bục này là một chiếc giường trượt.
Giường có thể kéo ra và cất đi nguyên vẹn với chăn gối, giúp việc chuyển đổi giữa phòng khách và phòng ngủ diễn ra nhanh chóng mà không tốn thao tác.
Giường có thể kéo ra và cất đi nguyên vẹn với chăn gối, giúp việc chuyển đổi giữa phòng khách và phòng ngủ diễn ra nhanh chóng mà không tốn thao tác.
Bích Phương (theo Never too small)