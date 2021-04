Biển trời Phú Yên

Quang cảnh Mũi Điện lúc hơn 6h. Điểm cực đông Mũi Điện (hay Mũi Đại Lãnh) là nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền ở Việt Nam. Mũi thuộc xã Hòa Tâm, TX Đông Hòa, nằm cách TP Tuy Hòa, Phú Yên khoảng 35 km. Du khách thường cắm trại qua đêm để ngắm khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ mặt biển.

Hải đăng Mũi Điện có khối hình trụ, cao 26,5 m so với nền công trình và cao 110 m so mặt nước biển. Công trình còn giữ nhiều dấu tích do người Pháp xây dựng gần 130 năm trước. Đứng từ ngọn tháp đèn, du khách có thể thấy toàn cảnh khu vực biển Bãi Môn.