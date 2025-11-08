Biến trải nghiệm thành khoản đầu tư tại 'Dẫn đầu xu thế sinh lời'

Tập 3 vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời" mở ra câu chuyện về cách tác giả sách 1987 biến thời gian và trải nghiệm thành khoản đầu tư để sinh lời từng khoảnh khắc.

"Dẫn đầu xu thế sinh lời" là chuỗi vodcast do VnExpress phối hợp Ngân hàng Quốc tế (VIB) sản xuất, gồm 4 tập, phát sóng từ ngày 27/10 trên VnExpress và Fanpage VIB. Mỗi tập mang đến những câu chuyện thật về cách con người hiện đại nhìn nhận khái niệm "sinh lời" không chỉ qua con số, mà còn ở giá trị tinh thần, cảm xúc và trải nghiệm sống. Ở đó, "sinh lời" không đơn thuần là chuyện tài chính, mà là cách mỗi người chủ động tạo ra giá trị từ chính hành trình của mình.

Khách mời trong tập 3 là tác giả Ngọc Nick M. Trong 30 phút, anh chia sẻ hành trình gần 20 năm theo đuổi nghề báo, viết sách và sáng tạo nội dung. Với anh, kể chuyện không chỉ là công việc mà còn là cách nhìn thế giới. "Tôi luôn tin rằng trải nghiệm và tri thức là những 'vốn' giá trị nhất. Biết cách quản lý chúng để sinh lời giống như quản lý dòng tiền", anh nói.

Nhiều năm đi qua hơn 25 quốc gia, Ngọc Nick M cho biết bản thân học được nhiều bài học về tư duy tài chính hiện đại. Là người sáng tạo, anh luôn tìm cách để mọi khoản chi đều mang lại giá trị dài hạn. Mỗi chuyến đi, mỗi dự án đều được xem như một khoản đầu tư cho cảm hứng. "Tôi từng chi hơn một tỷ đồng cho hành trình du lịch khắp thế giới, những chuyến đi đó đã mang lại cho tôi một quyển sách bán được 21.000 bản, doanh thu gấp đôi số tiền bỏ ra. Giá trị sinh lời đôi khi không nằm ở con số, mà ở tri thức, cảm hứng và cơ hội mà trải nghiệm mở ra", anh nói.

Cũng như trong sáng tạo, tác giả tin rằng dòng tiền chỉ thật sự có giá trị khi được vận hành đúng hướng. Anh cho biết mình ưa chuộng các công cụ giúp tiền luôn vận động, như tài khoản sinh lời theo ngày hay thẻ thanh toán hoàn tiền khi chi tiêu. Theo anh, khi giữ tiền cũng lời, chi tiền cũng lợi thì tài chính mới thật sự phục vụ cho tự do.

Gần đây, Ngọc Nick M trải nghiệm "Bộ đôi Sinh lời VIB" gồm Tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu Smart Card - một giải pháp giúp quản lý dòng tiền nhàn rỗi và chi tiêu hằng ngày hiệu quả. "Phần tiền chờ chi tôi gửi ở tài khoản Siêu lợi suất, vừa linh hoạt vừa có lãi mỗi ngày. Còn với Smart Card, mỗi giao dịch online được hoàn lại đến 5%. Một đồng tiền có thể sinh lời hai lần - vừa ở tài khoản, vừa khi chi tiêu", anh nói.

Tác giả sách 1987, Ngọc Nick M là khách mời tập 3 vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Ngọc Nick M là tác giả sách, nhà sáng tạo nội dung và diễn giả được nhiều người trẻ biết đến qua các dự án truyền cảm hứng sống tích cực. Anh có gần 20 năm gắn bó với nghề viết, từng xuất bản nhiều đầu sách như 1987, 1987+: 30 chưa phải là Tết, Balô trên thảm đỏ hay Cũ. Trong đó, hai tập sách 1987 và 1987+: 30 chưa phải là Tết đạt hơn 21.000 bản bán ra, tái bản 7 lần chỉ sau một năm phát hành.

Thái Anh