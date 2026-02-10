'Biến' tinh dầu giá rẻ thành hàng ngoại Thái Lan

Khánh HòaNguyễn Thiên Trường cùng đồng phạm bị cáo buộc mua tinh dầu giá rẻ rồi dán tem giả mạo xuất xứ Thái Lan để nâng giá sản phẩm, trục lợi.

Ngày 10/2, Trường, 57 tuổi và Nguyễn Thị Phương Thanh, 36 tuổi bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nguyễn Thiên Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Hôm 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP (trụ sở tại phường Nam Nha Trang) do Trường làm Giám đốc, Thanh làm Tổng quản lý.

Lúc này, cảnh sát phát hiện hơn 2.000 chai tinh dầu hít dán nhãn chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trường trực tiếp chỉ đạo Thanh làm giả xuất xứ lô hàng tinh dầu với thủ đoạn mua tinh dầu giá rẻ từ các công ty trong nước, đặt in và dán tem giả mạo xuất xứ Thái Lan lên sản phẩm.

Trường và Thanh biến hàng nội địa thành hàng ngoại nhập giả mạo, đưa ra thị trường với giá cao hơn để trục lợi.

