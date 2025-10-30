Biến thực phẩm chức năng giá rẻ thành thuốc chữa bệnh

Ninh BìnhNguyễn Thanh Trung, Giám đốc Công ty Chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên, bị cáo buộc thổi phồng công dụng nhiều loại thực phẩm chức năng, nâng khống giá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can, tạm giam Trung (38 tuổi, ở phường Hải An, TP Hải Phòng), để điều tra hành vi Lừa dối khách hàng, theo điều 198 Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách cáo buộc, tháng 9/2024, Trung thành lập Công ty TNHH Việt An Nhiên tại TP Hải Phòng, đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trung mở nhiều cơ sở tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ và Ninh Bình.

Một số loại thực phẩm chức năng được nhân viên Công ty Việt An Nhiên tư vấn, bán ra thị trường. Ảnh: Công an cung cấp

Trung chỉ đạo nhân viên nâng khống giá sản phẩm, quảng cáo sai sự thật về công dụng của các loại thực phẩm chức năng có tên Tinh chất Sâm nhung bổ thận, Yến sào hàu biển cá ngựa, Kiện khớp... nhằm đánh vào tâm lý người cao tuổi mang bệnh.

Nhân viên của Trung được hướng dẫn cam kết sản phẩm có thể "điều trị dứt điểm bệnh lý trong 2-4 năm", hứa hẹn công ty đồng hành cùng khách hàng đến khi khỏi bệnh. Sau vài tháng hoạt động, các điểm kinh doanh lại được di chuyển sang địa bàn khác để tránh bị kiểm tra, khiếu nại.

Cơ quan điều tra xác định các sản phẩm này chỉ là thực phẩm chức năng giá rẻ, được nhập về giá từ 60.000 đến 100.000 đồng một sản phẩm, nhưng được nâng khống lên gấp nhiều lần. Trung và các nhân viên tư vấn đều không có chuyên môn y dược, song vẫn khẳng định sản phẩm có tác dụng chữa bệnh nhằm lừa bán được nhiều hàng.

Từ tháng 9/2024 đến nay, hệ thống của Trung đã tiếp cận hàng nghìn khách hàng tại nhiều tỉnh, thành. Riêng tại Ninh Bình, tháng 5-8/2025, công ty đã bán sản phẩm cho hơn 2.300 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan công an ước tính, tổng số tiền Trung chiếm đoạt thông qua hoạt động kinh doanh gian dối này khoảng 5 tỷ đồng.

Nghi can Nguyễn Thanh Trung. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30/10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho hay đang mở rộng điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại hoặc từng mua sản phẩm của Công ty Việt An Nhiên hãy liên hệ để được hỗ trợ giải quyết.

Lê Hoàng