Biến thể Covid-19 mới lan rộng tại một số quốc gia

Biến thể Stratus, còn được biết đến với tên khoa học XFG, đang tăng nhanh chóng về tỷ lệ lây nhiễm tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Dù chưa gây lo ngại về mức độ nghiêm trọng của bệnh, sự lây lan nhanh cùng đặc điểm triệu chứng khác biệt của chủng mới này khiến các cơ quan y tế cảnh giác. Họ khuyến cáo biến thể có thể gây ra làn sóng lây nhiễm vào mùa lễ cuối năm, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng chưa đầy đủ.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết Stratus hiện là biến thể phổ biến thứ ba trong mùa hè, chiếm 14% tổng số ca nhiễm, tăng mạnh từ 0% hồi tháng 3. Tại châu Âu, Stratus đã thay thế biến thể Nimbus, đồng thời được ghi nhận tại Ấn Độ, Anh và Ukraine.

Tương tự, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận tỷ lệ XFG toàn cầu đã tăng từ 7,4% lên 22,7% chỉ trong vòng một tháng.

Stratus là sự kết hợp của hai biến thể Covid-19 F.7 và LP.8.1.2. Giáo sư Subhash Verma, chuyên gia vi sinh và miễn dịch tại Đại học Nevada, giải thích các đột biến của XFG giúp nó tránh được kháng thể tốt hơn, nhưng không làm tăng đáng kể mức độ nghiêm trọng của bệnh hay khả năng lây lan.

Dù WHO đã xếp XFG vào danh sách biến thể đang được theo dõi, tổ chức này vẫn đánh giá rủi ro y tế của chủng mới ở mức thấp và nhấn mạnh các loại vaccine hiện hành vẫn hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh nặng.

Minh họa nCoV. Ảnh: UC Health

Triệu chứng nổi bật nhất của Stratus hiện nay là khàn giọng. Khác với các biến thể trước, người nhiễm chủng này thường báo cáo đau họng, ho khan, khó nuốt, và một số trẻ em còn mắc các triệu chứng giống cảm lạnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vùng Poltava (Ukraine), dữ liệu hiện tại chưa cho thấy tỷ lệ bệnh nặng hoặc tử vong gia tăng do biến thể này.

Các quốc gia và WHO kêu gọi tiếp tục theo dõi sát tình hình của Stratus. Đồng thời, họ khuyến cáo người có triệu chứng nên xét nghiệm sớm và cân nhắc việc tiêm nhắc lại vaccine, đặc biệt nhóm nguy cơ cao. CDC cũng liệt kê các triệu chứng phổ biến khác của Covid-19 bao gồm sốt, ho, khó thở, nghẹt mũi, mất vị giác/khứu giác, mệt mỏi, buồn nôn, đau cơ và đau đầu.

Thục Linh (Theo USA Today, Gazeta Express, News Ukraine)