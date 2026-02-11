Biển số xe Cub đi lâu năm bị han rỉ, cũ nát, tôi có bị phạt?

Tôi có chiếc xe cub bố mẹ cho, đi gần 30 năm vẫn tốt nhưng biển số đã bị mòn vẹt, han gỉ và mờ gần hết số trên đó.

Lớp sơn trắng bong tróc từng mảng, nền kim loại ố vàng, một vài con số trở nên mờ nhạt khi nhìn từ xa. Ban đầu tôi không để ý nhiều nhưng gần đây có nhiều trường hợp biển số bị bẩn, mờ bị xử phạt nên khá lo.

Bạn tôi gợi ý mang ra tiệm sơn lại nền trắng và tô lại số đen là xong. Người khác lại khuyên không nên tự ý chỉnh sửa vì có thể bị xem là làm giả hoặc thay đổi đặc điểm nhận dạng của biển số.

Tôi muốn hỏi, khi biển số xe bị han rỉ, mờ số do sử dụng lâu năm, người điều khiển có bị coi là vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện tham gia giao thông hay không?

Ngoài ra, người dân có được tự ý sơn sửa, phục hồi biển số để rõ nét hơn hay buộc phải làm thủ tục cấp đổi tại cơ quan chức năng? Nếu muốn đổi lại biển số mới vì lý do hư hỏng, thủ tục và trình tự thực hiện ra sao? Xin được cảm ơn!

Độc giả Thục Anh

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn