Biến sân trường thành phòng thực hành 4.0

Hải PhòngHơn 800 học sinh Trường Tiểu học Nam Đồng vừa có một ngày chơi mà học cùng robot, lập trình thành phố xanh và khám phá không gian vũ trụ.

Ngày 8/12, Trường Tiểu học Nam Đồng phối hợp cùng GIIC Education và E-Connect Hải Dương tổ chức "STEM Festival - Ngày hội STEM 2025". Sự kiện tổ chức nhằm đưa STEM trở thành hoạt động thường xuyên tại nhà trường, tạo môi trường để học sinh học qua trải nghiệm, phát triển tư duy sáng tạo, và hình thành ước mơ nghề nghiệp từ những tương tác đầu tiên với khoa học công nghệ.

Với sự đồng hành chuyên môn của GIIC Education và E-Connect Hải Dương, chương trình giúp học sinh tiểu học chủ động tiếp cận kiến thức khoa học công nghệ qua thực hành, hiểu nguyên lý cơ bản của kỹ thuật, robot, môi trường và vũ trụ ở mức phù hợp lứa tuổi, từ đó rèn tư duy giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm, và khả năng quan sát - đặt câu hỏi.

Học sinh trường Tiểu học Nam Đồng thích thú với mô hình robot. Ảnh: Xuân Hoa

Ngày hội đã biến sân trường thành một phòng thí nghiệm khổng lồ với 7 khu vực trải nghiệm chuyên sâu, mỗi khu vực gắn với một nhóm kỹ năng STEM.

Tại Robotic Mini Lab - Góc sáng chế tí hon, học sinh được phát bộ STEM Kit 3D bằng gỗ, tự tay lắp ráp mô hình chuyển động để hiểu nguyên lý cơ - điện học cơ bản, với thông điệp "Từ đôi tay nhỏ, những ý tưởng lớn được sinh ra."

Khu vực Robot Football Arena - Trò chơi Robot đá bóng sôi động với 8 đội thi đấu, điều khiển robot trên sân mini. Trận đấu được ghi hình, bình luận trực tiếp, tạo nên bầu không khí vui học, vui sáng tạo với thông điệp "Chơi để học - điều khiển để hiểu - hợp tác để chiến thắng. Mỗi bàn thắng là một bài học về teamwork và phản xạ sáng tạo.

Đáng chú ý là Green City Challenge - Xây dựng Thành phố Xanh, nơi học sinh lập trình robot trồng cây đúng vị trí trên sa bàn mô phỏng thành phố thông minh. Hoạt động này khuyến khích tư duy bền vững, hướng đến phát triển công nghệ xanh với thông điệp "Lập trình cho hành tinh xanh - Code cho Trái Đất sạch."

Học sinh cũng được thỏa sức khám phá tại Innovation Center qua các thí nghiệm hóa học kỳ thú như "Núi lửa phun trào", "Cầu vồng chất lỏng", khẳng định "Khoa học không chỉ trong sách - Khoa học ở ngay trong đời sống."

Trong khi đó, Robotics & IoT Zone trình diễn robot tự cân bằng, mô phỏng nhà thông minh, đưa học sinh tiếp cận công nghệ 4.0 bằng tư duy chủ động và nhân văn: "Công nghệ là công cụ - trí tuệ con người là động lực."

Cuối cùng, khu vực Space & Universe - Vũ trụ và không gian thu hút đặc biệt với mô hình Hệ Mặt Trời, Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), gieo mầm ước mơ khám phá vô tận: "Nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy giới hạn của trí tưởng tượng - chứ không phải của con người".

Học sinh được hướng dẫn lắp ghép các mô hình đơn giản. Ảnh: Thu Hà

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng nhà trường, STEM Festival được thiết kế từ những bước triển khai rất cụ thể nhằm tạo ra môi trường học tập thật sự hấp dẫn. Mỗi hoạt động đều để các em tự thử nghiệm, tự quan sát và tự đặt câu hỏi, giúp việc học trở nên sinh động và khơi dậy niềm hứng thú tự nhiên với khoa học.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Tuấn Vũ, Phó tổng Giám đốc E-Connect Việt Nam và GIIC Education nhấn mạnh: "Đây là một trong những hoạt động thể hiện rõ định hướng giáo dục bằng việc đưa công nghệ, tiếng Anh và kỹ năng sáng tạo vào trải nghiệm thực tế để gieo mầm ước mơ công nghệ".

Ông Vũ cho biết sau khi triển khai ở một số trường tại Hải Phòng, chương trình sẽ tiếp tục thực hiện tại Hà Nội.

Học sinh tại Trường Tiểu học Việt Hòa trải nghiệm tự lắp ghép robot mô hình. Ảnh: Thu Hà

Liên quan đến hoạt động STEM, hồi tháng 5, phát biểu tại sự kiện công bố quyết định và gắn biển đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 của một trường ở Hà Nội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đang làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thiết lập một chương trình học trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm nhận thức, ứng dụng và sáng tạo, tích hợp vào các môn học như toán, tin, giáo dục công dân, công nghệ, từ cấp học phổ thông đến đại học.

Theo Bộ trưởng, STEM là một cách tiếp cận giáo dục tích hợp, liên ngành và dựa vào thực hành, giải quyết vấn đề thực tiễn. Học sinh phải làm việc nhóm, sáng tạo giải pháp, phải vận dụng kiến thức để thiết kế; học sinh thực hành rồi trình bày, phản biện; học sinh học được tư duy thử nghiệm, hành động, giải quyết vấn đề. "Bộ Khoa học và Công nghệ có chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu phát triển các hệ thống STEM phục vụ giáo dục", Bộ nói.

Lê Tân