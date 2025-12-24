Biến quán bar thành văn phòng lúc nửa đêm

21h, Minh Ngọc, ở phường Cầu Giấy, mở laptop giữa tiếng nhạc điện tử dồn dập thay vì tìm đến sự yên tĩnh của thư viện.

Nữ sinh viên năm cuối là một trong nhiều người trẻ đang tham gia trào lưu "working at the bar" (làm việc tại quán bar) trong cao điểm bận rộn cuối năm. Vài tháng nay, thay vì quán cà phê hay thư viện - những nơi cô cho là quá yên tĩnh đến mức ngột ngạt - Ngọc chọn quán bar làm trạm dừng chân mỗi tối.

Ngọc coi nhạc điện tử nhịp độ nhanh (high BPM) là loại "tiếng ồn trắng" đặc biệt, chất xúc tác giúp não bộ duy trì trạng thái hưng phấn. "Trong không gian này, tôi làm việc nhanh hơn, năng suất hơn", cô nói. Mỗi buổi làm việc tại bar tốn từ 200.000 đến một triệu đồng.

Khánh Ngân, 21 tuổi, phường Nam Từ Liêm đang chạy deadline ở quán bar, tối 20/12. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Khánh Ngân, 21 tuổi, ở phường Nam Từ Liêm, một freelancer ngành sáng tạo, cũng coi các quán bar là "văn phòng thứ hai". Ngân phân loại địa điểm theo mục tiêu: Bar náo nhiệt để tìm ý tưởng đột phá, còn các mô hình "hidden pub" (quán rượu ẩn mình) để tập trung viết lách. Cô thường đi cùng nhóm bạn để vừa làm vừa chơi, biến những giờ lao động căng thẳng thành trải nghiệm tận hưởng.

"Khi mỏi mắt, tôi quan sát dòng người hoặc trò chuyện cùng bartender để xả stress, sau đó quay lại công việc với tâm thế mới", Ngân cho biết.

Dữ liệu mạng xã hội cho thấy từ khóa "bar làm việc" hay "deadline tại bar" đang trở thành xu hướng. Trên YouTube, các danh sách nhạc House, Techno với tiêu đề "Nhạc tập trung làm việc" thu hút hàng triệu lượt nghe.

Nắm bắt thị hiếu này, nhiều tụ điểm giải trí tại Hà Nội bắt đầu thay đổi để chiều lòng các "thượng đế mang laptop". Anh Nguyễn Việt Hoàng (Edgar), DJ tại một quán bar ở phường Đống Đa cho biết, lượng khách mang máy tính tới quán vài tuần nay tăng gấp đôi, gấp ba, thường tập trung vào khung 21h đến 1h sáng.

Anh Hoàng cho biết ở quán thường sẽ đánh nhạc house, techno sôi động. Khi thấy khách làm việc, quán sẽ tự điều chỉnh nhạc, giảm độ căng thẳng để cân bằng cho cả khách chơi và người chạy deadline. Quán của anh còn tung ra các bản phối nhạc (liveset) House dài một tiếng dành cho làm việc, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

"Trong MV chúng tôi dựng lên mô hình có bàn làm việc, có đèn học, có DJ đánh nhạc và nhận được rất nhiều lời mong muốn hiện thực hóa nó từ khán giả", Hoàng nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sỹ, chủ quán bar Zero Point (Hà Nội) ghi nhận trong năm 2025, lượng khách tới làm việc tăng đột biến so với cùng kỳ các năm. Trung bình mỗi tối có khoảng 10-15 bạn trẻ mang theo laptop. Thường khách làm việc sẽ đi một mình, đến ngồi cùng bartender hoặc các không gian ngoài trời.

Quán phải phân chia khu vực nhạc mạnh và nhạc nhẹ, bố trí bàn ghế sofa phù hợp khách ngồi làm việc lâu.

Minh Ngọc (bìa trái), 21 tuổi, ở phường Cầu Giấy đang làm việc tại quán bar ở phường Đống Đa, Hà Nội, ngày 20/12. Ảnh: Nga Thanh

Lý giải dưới góc độ y khoa, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Viết Chung, giảng viên Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội cho biết, âm nhạc điện tử nhịp điệu đều đặn có thể hoạt động như một bộ lọc âm thanh. Hệ thống thần kinh giao cảm sẽ hoạt động mạnh hơn khi có kích thích từ âm nhạc nhịp điệu nhanh, giúp giảm tình trạng "đãng trí" (mind-wandering) và tăng khả năng tập trung vào nhiệm vụ (task-focus).

"Sự hưng phấn từ không gian năng động ở bar kích thích não bộ tiết dopamine, khiến việc hoàn thành những công việc mang tính lặp lại trở nên dễ dàng, thú vị hơn", bác sĩ Chung phân tích.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo về định luật Yerkes–Dodson: Kích thích chỉ giúp tăng hiệu suất đến một điểm "tối ưu". Nếu âm lượng quá lớn hoặc ánh sáng nhấp nháy liên tục, hiệu suất làm việc sẽ giảm sút, gây mỏi mắt và suy giảm thị lực.

Bác sĩ Chung khuyên người trẻ nên tuân thủ quy tắc 20-20-20 (cứ 20 phút nhìn xa 6 m trong 20 giây) và chọn không gian thoáng đãng, ít khói thuốc.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, nhu cầu làm việc linh hoạt sau đại dịch khiến Gen Z có xu hướng xóa bỏ ranh giới giữa văn phòng và không gian giải trí. Việc nhìn thấy người khác cùng nỗ lực trong một không gian công cộng giúp họ xóa đi cảm giác cô độc, tạo động lực phấn đấu mạnh mẽ hơn.

Người trẻ đi bar Người trẻ đi bar làm việc tại bar HYBRA On Top và bar Zero Point (Hà Nội), tháng 12/2025. Video: Nga Thanh

Đồng hồ điểm 0h, Minh Ngọc gập máy tính sau khi hoàn thành chương cuối khóa luận. Với cô, quán bar lúc này không chỉ là nơi giải trí, mà là "văn phòng dã chiến" giúp cô đi qua mùa bận rộn nhất trong năm.

"Làm việc tại bar là cách tôi cân bằng áp lực. Khi máy tính tắt đi, tôi cũng kịp để lại mọi căng thẳng phía sau cánh cửa quán", Ngọc chia sẻ.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn