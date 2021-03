Biên phòng ngăn chặn hơn 50 người nhập cảnh trái phép

Lực lượng biên phòng 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn 51 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia và Trung Quốc.

Thuyền của 6 gia đình trú đậu ở khu vực biên giới Campuchia. Ảnh: An Phú.

35 người Khmer gốc Việt sống tại tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia, tối 4/3 đã đi nhiều ghe xuồng vượt sông Tiền vào khu vực biên giới huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Lúc này, lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước tuần tra phát hiện và phối hợp Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (giáp ranh, ở thị xã Tân Châu, An Giang) vận động, yêu cầu đoàn quay lại Campuchia.

Hiện những gia đình này đậu ghe xuồng đậu tại xã Koh Roka, huyện Peam Chor, tỉnh Preyveng (đối diện cửa khẩu Thường Phước). Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đang thuyết phục, hỗ trợ những người này quay về nơi cư trú trước đây nhằm phòng chống Covid-19.

Với gần 150 km đường biên giáp Campuchia, có nhiều đường mòn lối mở, địa bàn Đồng Tháp và An Giang thường xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Cuối năm ngoái, 6 người từ Campuchia vượt biên bằng xuồng qua sông Bình Di vào huyện An Phú, An Giang. 4 người trong nhóm sau đó được xác định nhiễm nCoV.

Hôm 23/2, lực lượng biên phòng Đồng Tháp phát hiện hai người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sau đó người phụ nữ 24 tuổi, ngụ Cần Thơ được Bộ Y tế ghi nhận dương tính nCoV.

Sau khi lập biên bản, 16 người được đưa đi cách ly y tế. Ảnh: Nguyễn Tuân.

Trên tuyến biên giới phía Bắc, rạng sáng qua Đồn biên phòng Quang Long (Cao Bằng) phát hiện 16 công dân nhập cảnh trái phép qua mốc giới 899 thuộc xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang. Nơi này cách xa khu dân cư, địa hình đồi núi hiểm trở. Nhóm người lợi dụng sáng sớm, trời mưa phùn, sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn để vượt biên giới. Các lao động vượt biên đến từ 11 tỉnh thành, sang Trung Quốc làm thuê từ tháng 10/2020.

Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc, dài nhất trong 7 tỉnh phía Bắc. Địa hình biên giới chủ yếu núi đá vôi hiểm trở xen lẫn đồi núi thấp, nhiều vách đứng, khe sâu. Lao động thường vượt biên trái phép vào ban đêm, chia thành nhiều nhóm nhỏ, chọn nơi hiểm trở để tránh lực lượng tuần tra. Hai tháng đầu năm 2021, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện gần 3.500 người nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly y tế.

An Phú - Hoàng Phương