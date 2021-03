Biên phòng ngăn chặn 35 người nhập cảnh trái phép

6 gia đình Khmer gốc Việt với 35 người đi ghe, xuồng vượt sông Tiền vào tỉnh Đồng Tháp bị biên phòng phát hiện, yêu cầu quay trở lại.

Thuyền của 6 gia đình trú đậu ở khu vực biên giới Campuchia. Ảnh: An Phú.

Những người này sinh sống tại tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia. Tối 4/3, họ đi trên một ghe lớn và 17 xuồng nhỏ vượt sông Tiền vào khu vực biên giới huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Lúc này, lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước tuần tra phát hiện và phối hợp Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (giáp ranh, ở thị xã Tân Châu, An Giang) vận động và yêu cầu đoàn quay lại Campuchia.

Hiện những gia đình này đậu ghe xuồng đậu tại xã Koh Roka, huyện Peam Chor, tỉnh Preyveng (đối diện cửa khẩu Thường Phước). Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đang thuyết phục, hỗ trợ những người này quay về nơi cư trú trước đây nhằm phòng chống Covid-19.

Với gần 100 km đường biên giáp Campuchia, có nhiều đường mòn lối mở, địa bàn Đồng Tháp và An Giang thường xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Cuối năm ngoái, 6 người từ Campuchia vượt biên bằng xuồng qua sông Bình Di vào huyện An Phú, An Giang. 4 người trong nhóm sau đó được xác định nhiễm nCoV.

Hôm 23/2, lực lượng biên phòng Đồng Tháp phát hiện hai người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sau đó người phụ nữ 24 tuổi, ngụ Cần Thơ được Bộ Y tế ghi nhận dương tính nCoV.

An Phú