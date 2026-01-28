Biên phòng Mỹ đấu súng với nghi phạm buôn người

Một nghi phạm buôn người bị thương sau khi đấu súng với lực lượng biên phòng Mỹ gần biên giới Mexico.

Lực lượng biên phòng Mỹ ngày 27/1 chặn xe của Patrick Gary Schlegel, 34 tuổi, để kiểm tra hành chính trên con đường gần thị trấn Arivaca, bang Arizona, do nghi ngờ anh ta có hành vi buôn người. Schlegel đã tháo chạy và nổ súng vào đặc vụ liên bang cũng như trực thăng của lực lượng Tuần tra Biên giới tham gia truy lùng.

Các đặc vụ biên phòng đã bắn trả, khiến nghi phạm bị thương. Schlegel sau đó được đưa tới bệnh viện và đang hồi phục sau phẫu thuật. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã yêu cầu Sở Cảnh sát hạt Pima điều tra toàn diện về vụ đấu súng.

"Bất kỳ hành vi tấn công nào nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật đều sẽ không được dung thứ", sĩ quan FBI Heith Janke tại Phoenix nhấn mạnh. "FBI sẽ tiếp tục điều tra những nghi phạm đe dọa tới sự an toàn của các đặc vụ".

Cảnh sát tại hiện trường sau vụ đấu súng ở Arivaca, bang Arizona ngày 27/1. Ảnh: Reuters

Nghi phạm Schlegel từng bị kết án ba năm tù vì tội buôn người và tàng trữ vũ khí trái phép hồi tháng 1/2024. Tới tháng 12 năm đó, Schlegel được phép rời khỏi cơ sở giam giữ Dismas Charities ở Tucson để đi tư vấn tâm lý nhưng không quay trở lại.

Schlegel dự kiến bị truy tố với các tội danh tấn công người thi hành công vụ, buôn người và tàng trữ vũ khí trái phép.

Vụ đấu súng diễn ra tại vùng sa mạc gần thị trấn Arivaca, cách biên giới Mỹ -Mexico khoảng 16 km. Khu vực này vốn là lộ trình quen thuộc của những kẻ buôn lậu ma túy và đưa người vượt biên trái phép, do đó các đặc vụ thường xuyên tuần tra tại đây.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây tăng cường kiểm soát biên giới với Mexico, đồng thời tiến hành chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn tại nhiều thành phố, với mục tiêu trục xuất "càng nhiều càng tốt" người nhập cư bất hợp pháp.

