Biên phòng Cuba đấu súng, hạ 4 người trên xuồng xâm phạm lãnh hải

Biên phòng Cuba ngăn chặn một xuồng máy mang biển số Florida xâm phạm lãnh hải nước này, bắn hạ 4 người trên phương tiện.

Bộ Nội vụ Cuba ngày 25/2 cho biết lực lượng tuần tra trên biển nước này đã phát hiện một xuồng máy mang biển số FL7726SH ở khu vực cách đảo Cayo Falcones, tỉnh miền bắc Villa Clara, khoảng một hải lý. Biển số cho thấy phương tiện được đăng ký ở bang Florida, Mỹ.

"Xuồng máy phi pháp nổ súng khi lực lượng biên phòng Cuba tiếp cận, khiến chỉ huy trên tàu tuần tra bị thương", Bộ Nội vụ Cuba cho hay. "4 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, 6 người bị thương được đưa đi chữa trị".

Xuồng tuần tra Cuba tại khu vực bờ biển phía bắc thủ đô Havana tháng 2/2008. Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Cuba không nêu cụ thể xuồng máy xuất phát từ đâu. Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin 10 người trên xuồng là công dân Cuba sinh sống tại Mỹ. Lời khai ban đầu từ những người bị bắt cho thấy họ có ý định "xâm nhập Cuba với mục đích khủng bố". Nhóm này mang theo vũ khí, bom xăng, áo chống đạn và đồ ngụy trang.

"Trước những thách thức hiện nay, Cuba tái khẳng định quyết tâm bảo vệ lãnh hải của mình, dựa trên nguyên tắc quốc phòng là trụ cột nền tảng trong bảo vệ chủ quyền và bảo đảm ổn định khu vực", Bộ Nội vụ Cuba cho biết.

Chính phủ Cuba trước đó đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng các xuồng cao tốc từ Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh hải nước này. Bang Florida chỉ cách Cuba khoảng 160 km.

Dữ liệu của bang Florida cho thấy xuồng máy mang biển số FL7726SH là một chiếc Pro-Line dài 7,3 m, được đóng năm 1981, có khả năng chở 8-10 người.

Vị trí nơi xảy ra đấu súng. Nguồn: Bộ Nội vụ Cuba

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Cuba và Mỹ gần đây gia tăng. Mỹ từ tháng 1 đã chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng phi mã.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nhà Trắng đang theo dõi tình hình, hy vọng mọi thứ "không tồi tệ như lo ngại". Ông Vance đã được Ngoại trưởng Marco Rubio báo cáo ngắn gọn về diễn biến, nhưng Washington " hiện không có nhiều thông tin cụ thể".

"Chúng tôi sẽ không đưa ra kết luận chỉ dựa trên những gì Cuba cung cấp. Tôi tin Mỹ sẽ biết toàn bộ câu chuyện đã xảy ra", ông Rubio trả lời báo giới khi thăm quốc đảo Saint Kitts và Nevis ở Caribe. "Chúng tôi sẵn sàng đưa ra phản ứng phù hợp khi có thêm thông tin".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)