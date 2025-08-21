Biến phép tính sai thành đúng chỉ với một que diêm

Bạn có 7 giây để biến phép tính sai thành đúng, nghe thì đơn giản nhưng tin mình đi, 90% người chơi đều “mù đường” ngay nước đi đầu tiên.

Bạn có thấy phép tính 16 - 11 = 12 có gì đó sai sai không? Yên tâm, bạn không nhìn nhầm đâu. Mặc dù phép tính này sai, nhưng đây lại là một câu đố cực kỳ thú vị. Nhiệm vụ của bạn là chỉ được di chuyển một que diêm duy nhất để biến phép tính này thành đúng. Thoạt nhìn, có vẻ không khả thi, nhưng đáp án lại rất đơn giản và bất ngờ.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Bạn hãy dành chút thời gian suy nghĩ, lật qua lật lại các con số, tìm ra que diêm "then chốt" để giải mã câu đố này. Đừng nóng vội xem đáp án, vì khi tự mình tìm ra lời giải, bạn sẽ thấy vô cùng thỏa mãn. Và sau khi đã suy nghĩ đủ, bạn sẽ thấy rằng đáp án nằm ngay trước mắt, chỉ là bạn chưa nhận ra mà thôi.

>> Xem đáp án

Mộc Trà