Biến phép tính '3 + 9 = 5' đúng bằng cách di chuyển một que diêm

Không cần đến máy tính hay công thức phức tạp, chỉ cần một đôi mắt tinh anh và một tâm hồn cởi mở là đáp án sẽ hiện ra.

Chào các "siêu trí tuệ" đang đi tìm niềm vui trong những con số đầy biến hóa! Nhìn vào bức ảnh, chắc hẳn bạn đang tự hỏi liệu có phải chúng ta đã lạc vào một vũ trụ song song nơi "3 + 9" lại bằng 5 không? Có lẽ các con số này đang bận "ngủ gật" sau một ngày dài nên mới tạo ra một kết quả gây chấn động làng toán học đến thế. Đừng quá lo lắng hay nhăn trán nhé, vì bạn chính là "vị cứu tinh" duy nhất có thể xoay chuyển tình thế này ngay lúc này.

Nhiệm vụ của bạn cực kỳ nhẹ nhàng: chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm duy nhất để đưa phép tính về đúng quỹ đạo chân lý. Hãy thử nhìn số 9 xem, liệu nó có muốn "gầy" đi một chút để biến hình không? Hay số 5 đang cần thêm một chút "nội lực" để trở thành một con số lớn mạnh hơn? Đây chính là bài tập "yoga cho não" tuyệt vời giúp bạn thư giãn và kích thích tư duy sáng tạo một cách hiệu quả.

Thử thách xem bạn mất bao nhiêu giây để trở thành "bậc thầy" giải cứu phép tính này nhé! Hãy chia sẻ đáp án của bạn để mọi người cùng trầm trồ trước trí tuệ siêu việt của bạn nào!

>> Xem đáp án

Mộc Trà