Biến nhà riêng thành spa - thú chơi của giới siêu giàu

Nhiều gia đình giàu có ở Mỹ sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD biến nhà riêng thành trung tâm chăm sóc sức khỏe, với phòng xông hơi là tiện ích thời thượng.

Đối với Brian và Kristi Culhane ở Arizona, những người tự nhận là tín đồ "hack sinh học", việc tối ưu hóa sức khỏe ngay tại nhà là một khoản đầu tư xứng đáng. Họ đã chi một số tiền lớn để biến ngôi nhà rộng gần 930 m² của mình thành cơ sở chăm sóc sức khỏe toàn diện, với phòng xông hơi ướt trị liệu bằng hương thơm và ánh sáng, bể ngâm lạnh, buồng oxy cao, một sân bóng rổ trong nhà.

Nhưng hạng mục trung tâm, niềm tự hào của họ, là phòng xông hơi khô cỡ lớn được xây dựng riêng với chi phí khoảng 100.000 USD. Đây là không gian đa năng cho cả gia đình thực hành yoga, các bài tập thở và trị liệu.

"Nó giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày", Brian Culhane, 50 tuổi, đồng sáng lập công ty môi giới bất động sản eXp Realty, cho biết. "Chúng tôi thậm chí không cần tập thể dục nhiều như trước nữa.

Vợ ông, Kristi, 49 tuổi, cũng là một nhà môi giới, nhấn mạnh thêm về yếu tố riêng tư: "Tôi không thể thực sự thư giãn khi ở phòng xông hơi công cộng. Ở nhà, đó là không gian của riêng mình".

Nhà Culhane sử dụng phòng xông hơi hàng ngày. Ảnh: Cassidy Araiza

Trào lưu này là một phần của xu hướng lớn hơn mang tên "thiết kế vì sức khỏe", nơi không gian sống được ưu tiên để phục vụ sức khỏe thể chất và tinh thần. Lợi ích của việc xông hơi không chỉ là cảm nhận cá nhân mà còn được khoa học chứng minh. Một nghiên cứu dài hạn trên 2.300 nam giới Phần Lan, được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, cho thấy những người xông hơi thường xuyên giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Một nghiên cứu khác trên cùng nhóm đối tượng cũng chỉ ra mối liên hệ giữa việc xông hơi 4-7 lần một tuần với việc giảm 66% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ so với người chỉ xông hơi mỗi tuần một lần.

Chi phí để sở hữu một phòng xông hơi tại nhà rất đa dạng. Trang dịch vụ HomeAdvisor cho biết mức giá trung bình dao động từ 2.500 đến 7.000 USD. Tuy nhiên, đối với phân khúc cao cấp, con số này chỉ là điểm khởi đầu.

Wes McMahon, chủ một công ty xây dựng ở Idaho, tiết lộ khách hàng của ông đang yêu cầu những khu phức hợp spa thực thụ. "Chúng tôi đang xây rất nhiều phòng xông hơi lớn ngoài trời, làm từ gỗ biến tính nhiệt, có thể điều khiển qua Wifi, đi kèm phòng thay đồ và hiên nhà riêng. Chúng trông như những ngôi nhà tí hon", ông nói.

Trên thị trường bất động sản, các tiện ích chăm sóc sức khỏe đã trở thành một lợi thế cạnh tranh sắc bén. Lisa Simonsen, một nhà môi giới hạng sang ở New York, cho biết phòng xông hơi và bể ngâm lạnh đã trở thành "hàng nóng". "Nhiều người mua sẽ không từ bỏ thẻ thành viên ở chuỗi phòng gym cao cấp Equinox trừ khi tòa nhà của họ có những tiện nghi tương xứng", bà nói.

Phòng xông hơi tại nhà. Ảnh: Cassidy Araiza

Xu hướng này không chỉ thu hút những người lớn tuổi. "Nhóm khách hàng từ 20 đến 30 tuổi cũng xem đây là yếu tố cực kỳ quan trọng", bà Simonsen chia sẻ.

Tại Miami, các nhà phát triển còn đi xa hơn. Ivan Chorney, một chuyên gia bất động sản, cho biết họ đang tích hợp cả liệu pháp tắm âm thanh, hang động pha lê và liệu pháp ánh sáng đỏ ngay trong các căn hộ. Chính ông cũng vừa mua một căn hộ tại The Well, một dự án được quảng bá là "nơi cuộc sống sang trọng gặp gỡ sức khỏe toàn diện".

Các chuyên gia y tế nhận định xông hơi là một liệu pháp tốt nhưng không thể thay thế cho vận động thể chất. Tập thể dục mang lại những lợi ích riêng biệt về sức mạnh cơ bắp, mật độ xương và sức khỏe chuyển hóa mà xông hơi không thể cung cấp. Việc quá phụ thuộc vào các tiện ích tại gia có thể vô tình làm giảm động lực cho các hoạt động xã hội và vận động ngoài trời, vốn cũng rất quan trọng cho sức khỏe tinh thần và thể chất.

Bình Minh (Theo Business Insider)