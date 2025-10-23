Biến nhà phố hướng Tây thành 'ốc đảo' xanh mát

Căn nhà ba tầng tại Đà Nẵng được thiết kế theo phong cách thô mộc, hướng đến sự thư giãn và kết nối thiên nhiên. Trên tổng diện tích xây dựng 246 m2, nhóm KTS đã triển khai giải pháp tối ưu khí hậu nhà phố hướng Tây bằng thông gió tự nhiên và các lớp chắn nắng thụ động. Công trình hoàn thiện trong 5 tháng, chi phí khoảng 3 tỷ đồng.

Mặt tiền lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trăng, được định hình bằng các đường cong kết hợp gạch bông gió và khoảng rỗng giúp tăng đối lưu và lấy sáng. Giải pháp này hạn chế hấp thụ nhiệt trực tiếp từ hướng Tây, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho công trình.