Biến nhà phố hướng Tây thành 'ốc đảo' xanh mát

Căn nhà ba tầng tại Đà Nẵng được thiết kế theo phong cách thô mộc, hướng đến sự thư giãn và kết nối thiên nhiên. Trên tổng diện tích xây dựng 246 m2, nhóm KTS đã triển khai giải pháp tối ưu khí hậu nhà phố hướng Tây bằng thông gió tự nhiên và các lớp chắn nắng thụ động. Công trình hoàn thiện trong 5 tháng, chi phí khoảng 3 tỷ đồng.
Mặt tiền lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trăng, được định hình bằng các đường cong kết hợp gạch bông gió và khoảng rỗng giúp tăng đối lưu và lấy sáng. Giải pháp này hạn chế hấp thụ nhiệt trực tiếp từ hướng Tây, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho công trình.
Thông gió tự nhiên được xử lý bằng các khoảng đón gió và thoát khí bố trí dọc theo nhà. Với hướng Tây, KTS ưu tiên giải pháp lấy gió chéo, giúp không khí lưu thông xuyên suốt các tầng, hạn chế cảm giác bí bách.
Không gian sống được bố trí kết hợp nhiều lớp cây xanh. Hệ cây trồng bố trí từ sân trước, sân sau đến khu vực gầm cầu thang và các điểm chuyển tiếp giữa các không gian sinh hoạt. Thiết kế giúp nhà luôn mát và gần gũi với thiên nhiên.
Chất liệu chính của nội thất là gỗ, phối nhiều tông đậm nhạt tùy theo từng khu vực. Cách xử lý này tạo nên các điểm sáng tối hợp lý, đồng thời tăng chiều sâu cho công trình.
Sân trước là khoảng mở nhỏ bố trí cây xanh, đá cuội. Đây cũng là điểm đệm giúp công trình giảm tiếp xúc trực tiếp với nắng hướng Tây.
Ô thông tầng giữ vai trò trung tâm trong việc lấy sáng và tạo đối lưu không khí. Không gian này kết nối các tầng và góp phần điều tiết vi khí hậu trong nhà.
Tại khu vực thông tầng, KTS bố trí xích đu và bàn trà nhỏ tạo góc thư giãn.
Đường cong được sử dụng xuyên suốt trong thiết kế nội thất nhằm tạo chuyển động mềm mại cho không gian.
Gầm cầu thang được tận dụng làm tiểu cảnh. Các mảng xanh ở đây không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn hỗ trợ điều tiết nhiệt độ và độ ẩm cho không gian bên trong.
Bếp và các khu chức năng được bố trí liền mạch, ưu tiên sự thông thoáng và tiện nghi. Khu bếp sử dụng đồ gia dụng kiểu dáng tối giản pha nét cổ điển.
Sân thượng rộng được thiết kế như một không gian sinh hoạt chung ngoài trời. Tại đây gia đình có thể tổ chức các buổi tiệc BBQ, uống trà hoặc thư giãn cuối tuần.
Phòng ngủ riêng tư nhưng vẫn đảm bảo thông gió và chiếu sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính và vách mở lớn.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: SBS HOUSE