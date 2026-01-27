‘Biến’ nhà nông trại cũ 600 m2 thành nơi ở tiện nghi giữa đồi cây

Công trình nằm ở São José do Rio Pardo, khu vực nông thôn thuộc bang São Paulo, Brazil. Ngôi nhà được xây dựng từ thập niên 1980, từng giữ vai trò trụ sở điều hành của một nông trại.

Dự án cải tạo triển khai trên tổng diện tích sàn khoảng 600 m2, tập trung gìn giữ hình khối và kết cấu nguyên bản, đồng thời sắp xếp lại không gian nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mới.