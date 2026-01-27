‘Biến’ nhà nông trại cũ 600 m2 thành nơi ở tiện nghi giữa đồi cây

Công trình nằm ở São José do Rio Pardo, khu vực nông thôn thuộc bang São Paulo, Brazil. Ngôi nhà được xây dựng từ thập niên 1980, từng giữ vai trò trụ sở điều hành của một nông trại.
Dự án cải tạo triển khai trên tổng diện tích sàn khoảng 600 m2, tập trung gìn giữ hình khối và kết cấu nguyên bản, đồng thời sắp xếp lại không gian nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mới.
Phần can thiệp tập trung vào việc giữ nguyên mái ngói đất nung, hệ mái đua rộng và mặt bằng chữ U đặc trưng. Hình khối tổng thể của căn nhà không thay đổi, giúp công trình tiếp tục hòa nhập với địa hình đồi cây và cảnh quan xung quanh. Thay vì mở rộng diện tích, kiến trúc sư tái cấu trúc nội thất để tăng tính liên thông và khả năng sử dụng.
Cảnh quan xung quanh căn nhà được cải tạo song song với kiến trúc. Khu vườn quanh nhà được trồng các loài cây bản địa, có khả năng sinh trưởng quanh năm, thu hút chim và côn trùng, đồng thời mở rộng không gian sử dụng ra ngoài trời.
Lối đi và khoảng sân được bố trí gắn với trục nhà, tăng tính kết nối giữa các khối chức năng.
Những thay đổi của căn nhà tập trung vào tổ chức không gian, ánh sáng và mối quan hệ với cảnh quan, giúp ngôi nhà thích nghi với nhu cầu sinh hoạt mới mà không làm mất dấu vết thời gian.
Nội thất trong nhà kết hợp đồ hiện đại, vật dụng gia đình lưu giữ nhiều năm và một số thiết kế do kiến trúc sư thực hiện riêng cho công trình.
Tường sơn trắng đóng vai trò nền trung tính, làm nổi bật đồ gỗ, tranh nghệ thuật và các chi tiết có màu sắc trầm, ấm.
Hệ cửa được mở rộng theo kích thước mới, vẫn giữ thiết kế khung và màu xanh truyền thống. Cách xử lý này giúp tăng lượng ánh sáng và thông gió tự nhiên, phù hợp khí hậu vùng nông thôn Brazil.
Không gian bếp được đưa về vị trí trung tâm, nằm cạnh phòng sinh hoạt chung.
Từ đây, hệ cửa trượt kích thước lớn mở ra sân trong, tạo trục nhìn xuyên suốt từ nội thất ra khu vườn.
Không gian bếp nhìn từ sân vườn được che phủ bởi hệ cây xanh. Ánh sáng tự nhiên đi qua tán cây, giúp không gian bếp duy trì độ sáng ổn định và cảm giác mát mẻ.
Phòng ngủ bố trí góc làm việc sát cửa sổ, tận dụng tầm nhìn trực tiếp ra mảng cây xanh bên ngoài.
Bích Phương (theo Archdaily)