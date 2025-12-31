Biển người xuống đường đón năm mới

Bên kia bến Bạch Đằng, ba giờ trước lúc khai màn pháo hoa, người dân đã ngồi chờ đông nghịt ở công viên bờ sông Sài Gòn ở Thủ Thiêm. Khu vực này có tầm nhìn thoáng đãng về phía sông đối diện dãy nhà cao tầng với ánh đèn rất bắt mắt dọc đường Tôn Đức Thắng.

Đây là một trong hai vị trí thưởng thức pháo hoa đẹp nhất thành phố nên là điểm tập trung của người dân mỗi dịp lễ, Tết.