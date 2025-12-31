Biển người xuống đường đón năm 2026

Lúc 21h, khoảng 500 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM gần như không còn chỗ trống khi hàng nghìn người đổ về xem chương trình countdown và pháo hoa chào năm 2026.
Trên sân khấu, các tiết mục ca nhạc của các ca sĩ, vũ công liên tục khuấy động không khí.
Hai du khách nước ngoài theo dõi chương trình coutdown trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Đoạn trước UBND TP HCM đông nghịt người ngồi xem chương trình qua màn hình led trên phố đi bộ.
Xe cứu thương được điều động khu vực gần sân khấu để đảm bảo an toàn cho khán giả khi theo dõi chương trình.
Cách sân khấu countdown khoảng 300 m, khu vực bến bến Bạch Đằng, ven sông Sài Gòn đông nghịt người đổ về "giữ chỗ", chờ xem pháo hoa.
Năm nay, TP HCM bắn khoảng 2.500 quả pháo hoa đón năm mới ở các điểm: đầu đường hầm sông Sài Gòn, công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Trung tâm Bãi sau (phường Vũng Tàu).
Bên kia bến Bạch Đằng, ba giờ trước lúc khai màn pháo hoa, người dân đã ngồi chờ đông nghịt ở công viên bờ sông Sài Gòn ở Thủ Thiêm. Khu vực này có tầm nhìn thoáng đãng về phía sông đối diện dãy nhà cao tầng với ánh đèn rất bắt mắt dọc đường Tôn Đức Thắng.
Đây là một trong hai vị trí thưởng thức pháo hoa đẹp nhất thành phố nên là điểm tập trung của người dân mỗi dịp lễ, Tết.
Cách bến Bạch Đằng hơn 100 km, ở biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, chị Jana (ngoài cùng bên trái), quốc tịch Nga, cùng bạn và hai con gái mở nhạc, nhảy múa. Họ nâng ly rượu vang, gửi nhau những lời chúc mừng. Chị Jana cho biết, bên cạnh mong ước gia đình và bạn bè luôn mạnh khỏe, bình an, chị cũng gửi lời chúc năm mới an lành, nhiều niềm vui tới những người bạn Việt Nam đã luôn thân thiện, mến khách.
Cùng lúc, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, TP Hà Nội đông đúc người xem chương trình ca nhạc chào năm mới 2026.
Đêm nay, ngoài chương trình ca nhạc, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại các phường Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Tây Hồ và Hà Đông.
Sân khấu chương trình chào đón năm 2026 đầy màu sắc, nhiều tiết mục âm nhạc trình diễn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Lúc 21h, phố đi bộ Hồ Gươm chật kín người, khu vực trước tượng tài Lý Thái Tổ đông nghịt người ngồi chờ xem pháo hoa.
Cùng nhóm bạn đến từ các trường đại học ở Thủ đô từ sớm, Nguyễn Minh Hiếu, 20 tuổi, sinh viên Đại học Đại Nam cho biết năm mới mong kết quả học tập tốt hơn để sau này có công việc tốt. "Chúc tất cả mọi người có một năm mới vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc", Hiếu nói.
Nguyễn Quỳnh Anh, 17 tuổi ở Tây Hồ cùng nhóm 8 bạn đi xem pháo hoa. Đây là năm thứ ba cả nhóm đi countdown dịp Tết Dương lịch. Năm 2026, Quỳnh Anh ước muốn thi đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nhóm phóng viên