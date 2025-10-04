Biển người ở các điểm du lịch Trung Quốc dịp Tuần lễ vàng

Tuần lễ vàng nhân dịp Quốc khánh và Trung thu năm nay của Trung Quốc kéo dài 8 ngày (từ 1 đến 8/10). Đây là một trong hai kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Người dân về quê và đổ đến các điểm du lịch. Trên ảnh, du khách tham quan danh lam thắng cảnh văn hóa và lịch sử ở thành phố Lạc Dương, ở tỉnh miền Trung Hà Nam, ngày 2/10.
Tại phố đi bộ Giải Phóng Bắc và khu phức hợp ven sông nhiều tầng Hồng Nhai Động, lượng khách tăng vọt. Ảnh: CGTN
Thắng cảnh Tây Hồ, điểm "phải đến" ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc chật cứng du khách. Trong ngày đầu tiên, Tây Hồ ghi nhận 800.000 lượt khách tham quan.
Ảnh chụp từ flycam ngày 2/10 tại điểm tham quan ở quê hương của nhà văn Lỗ Tấn tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.
Du khách tham quan Tàn tích Thánh đường St. Paul ở Ma Cao, miền nam Trung Quốc, ngày 2/10.
Ảnh chụp từ flycam vào ngày 1/10 tại một điểm du lịch ở huyện Tử Quý, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 1/10, các tuyến quốc lộ khắp Trung Quốc chật kín xe. Mạng lưới giao thông chứng kiến lượng người di chuyển kỷ lục. Trên ảnh là cầu sông Dương Tử ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.
Biển người ra vào ga tàu hỏa Hán Khẩu tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ngày 1/10.
Hệ thống đường sắt quốc gia Trung Quốc ghi nhận 23,13 triệu lượt chuyến vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, tăng gần 8% so cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao kỷ lục trong một ngày. Mỗi ngày có hơn 1.000 chuyến tàu được tăng cường. Trên ảnh là quang cảnh nhà ga Hồng Kiều (Thượng Hải) hôm 1/10.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các sân bay. Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), tổng hành khách toàn quốc ước tính 2,2 triệu lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 19.000 chuyến bay được thực hiện trong ngày đầu tiên. Các sân bay lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải đạt 90-95% công suất.
Dịp Tuần lễ vàng, du lịch Trung Quốc kỳ vọng tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó du lịch quốc tế dự kiến tăng trưởng hơn 100%. Ảnh: Newscom
Tâm Anh (theo Xinhua)