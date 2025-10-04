Biển người ở các điểm du lịch Trung Quốc dịp Tuần lễ vàng

Tuần lễ vàng nhân dịp Quốc khánh và Trung thu năm nay của Trung Quốc kéo dài 8 ngày (từ 1 đến 8/10). Đây là một trong hai kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Người dân về quê và đổ đến các điểm du lịch. Trên ảnh, du khách tham quan danh lam thắng cảnh văn hóa và lịch sử ở thành phố Lạc Dương, ở tỉnh miền Trung Hà Nam, ngày 2/10.