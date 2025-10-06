Biển người dự đại lễ 100 năm của đạo Cao Đài

Toà thánh Tây Ninh nhìn từ hướng cổng chính.

Từ chiều 6/10, tín đồ Cao Đài từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đổ về Toà thánh, phường Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, để dự lễ Hội yến Diêu Trì cung. Họ mang áo dài trắng, nam giới đội thêm khăn đóng đen, tượng trưng cho sự tinh khiết, giản dị, phủ kín đoạn đường kéo dài khoảng 400 m từ cổng Chánh Môn đến Toà thánh.

Theo phối sự Ngọc Hồng Thanh (người quản lý Toà thánh), năm nay là lần thứ 100 tổ chức lễ nên lượng người tham gia tăng cao so với thường niên, ước tính hơn 200.000 người trong hai ngày.