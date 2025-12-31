Biển người đổ về trung tâm đón năm mới 2026

Nhiều hoạt động mừng năm mới tại Thủ đô

Đêm nay, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới 2026 với tâm điểm là chương trình countdown tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình diễn ra từ tối, kéo dài đến thời khắc giao thừa với các tiết mục âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và hoạt động tương tác cộng đồng.

Để phục vụ sự kiện, từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng 1/1/2026, lực lượng chức năng cấm ôtô đi vào các tuyến Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Công an thành phố tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận, nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt.

Đúng thời khắc chuyển giao năm mới, Hà Nội bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm trên địa bàn, kết hợp cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Cụ thể, hai trận địa ở phường Hoàn Kiếm (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội); Đảo dừa - Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).