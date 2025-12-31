Biển người đổ về trung tâm đón năm mới 2026

-
Nhiều hoạt động mừng năm mới tại Thủ đô
Đêm nay, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới 2026 với tâm điểm là chương trình countdown tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình diễn ra từ tối, kéo dài đến thời khắc giao thừa với các tiết mục âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và hoạt động tương tác cộng đồng.
Để phục vụ sự kiện, từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng 1/1/2026, lực lượng chức năng cấm ôtô đi vào các tuyến Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.
Công an thành phố tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận, nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt.
Đúng thời khắc chuyển giao năm mới, Hà Nội bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm trên địa bàn, kết hợp cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Cụ thể, hai trận địa ở phường Hoàn Kiếm (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội); Đảo dừa - Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).
Countdown chào năm mới 2026 và bắn pháo hoa tại TP HCM
Chương trình countdown chào năm mới 2026 tại TP HCM diễn ra tối 31/12/2025, tâm điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở rộng sang đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực Nhà hát Thành phố. Sự kiện bắt đầu từ chiều tối, cao điểm đếm ngược diễn ra trước thời khắc giao thừa.
Chương trình gồm các màn biểu diễn âm nhạc, DJ, trình diễn ánh sáng với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Soobin, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Kay Trần, Phương Mỹ Chi. Không gian lễ hội ngoài trời thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngay sau giao thừa, thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật, gồm ba điểm tầm cao: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).
Các màn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2026, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
Cấm xe hơn 20 đường trung tâm TP HCM
Để giữ trật tự và hạn chế ùn tắc khi người dân tập trung đông xem pháo hoa, tại trung tâm TP HCM sẽ cấm toàn bộ xe vào hơn 20 tuyến đường từ 21h ngày 31/12 đến 1h ngày 1/1, gồm: Lê Lợi (từ Pasteur đến Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).
Các tuyến khác gồm: Nguyễn Hữu Cảnh (Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm), Võ Văn Kiệt (Pasteur đến hầm chui Khánh Hội), Ngô Văn Năm (Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Siêu (Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội), Hàm Nghi (Pasteur đến Tôn Đức Thắng), Hải Triều (Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Thiệp (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).
Những đường khác gồm: Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp (Pasteur đến Nguyễn Huệ); Nguyễn Công Trứ (Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Mạc Thị Bưởi (Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Hai Bà Trưng (Đông Du đến Công trường Mê Linh); Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp). Các tuyến quanh vòng xoay Công trường Mê Linh như Ngô Đức Kế, Hồ Huấn Nghiệp, Thi Sách và khu vực cầu Ba Son, Khánh Hội cũng cấm xe...
Nhóm phóng viên