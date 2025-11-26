Biển lửa nuốt chửng cụm chung cư Hong Kong

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm 8 tòa nhà 31 tầng, với gần 2.000 căn hộ và khoảng 4.000 cư dân sinh sống tại quận Đại Bộ, phía bắc đặc khu hành chính Hong Kong lúc 14h51.

Một cư dân sống gần đó khi đạp xe qua khu Wang Fuk Court đã nhìn thấy giàn giáo của một tòa nhà bắt lửa lúc 14h và báo với cảnh sát, nhưng giới chức đã không can thiệp kịp thời.

Vụ hỏa hoạn được nâng lên báo động Số 4 lúc 15h34 và lên Số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của đặc khu, lúc 18h52.

Lần gần nhất Hong Kong ghi nhận một vụ hỏa hoạn Số 5 là năm 2008. Ngọn lửa khi đó bùng lên tại một quán karaoke ở Vượng Giác, quận Du Tiêm Vượng, làm 4 người chết và 55 người bị thương.