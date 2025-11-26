Biển lửa nuốt chửng cụm chung cư Hong Kong

Ngọn lửa bùng lên từ hệ thống giàn giáo bằng tre bên ngoài cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm 8 tòa nhà 31 tầng, với gần 2.000 căn hộ và khoảng 4.000 cư dân sinh sống tại quận Đại Bộ, phía bắc đặc khu hành chính Hong Kong lúc 14h51.
Một cư dân sống gần đó khi đạp xe qua khu Wang Fuk Court đã nhìn thấy giàn giáo của một tòa nhà bắt lửa lúc 14h và báo với cảnh sát, nhưng giới chức đã không can thiệp kịp thời.
Vụ hỏa hoạn được nâng lên báo động Số 4 lúc 15h34 và lên Số 5, cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo của đặc khu, lúc 18h52.
Lần gần nhất Hong Kong ghi nhận một vụ hỏa hoạn Số 5 là năm 2008. Ngọn lửa khi đó bùng lên tại một quán karaoke ở Vượng Giác, quận Du Tiêm Vượng, làm 4 người chết và 55 người bị thương.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn. Ngọn lửa ban đầu bùng phát ở tòa Wang Cheong House, sau đó lan theo giàn giáo tre sang hai tòa Wang Tai House và Wang Shing House ở hai bên.
Đến 18h30, ủy viên quận Đại Bộ Berry Mui Siu-fong cho biết cả 8 tòa đều đã bắt lửa. Theo ông, lực lượng cứu hỏa mới chỉ kiểm soát được ngọn lửa ở một tòa nhà.
Lửa bùng lên ở cụm chung cư Wang Fuk Court ngày 26/11. Video: HKFP
Một phụ nữ được chăm sóc y tế tại điểm sơ tán tạm thời sau vụ hỏa hoạn ở cụm chung cư Wang Fuk Court.
Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người thiệt mạng, 28 người bị thương, trong đó 6 người nguy kịch.
Lãnh đạo đặc khu Hong Kong John Lee Ka-chiu đã kích hoạt trung tâm giám sát và hỗ trợ khẩn cấp để tiếp nhận thông tin liên quan thảm kịch.
"Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều người thương vong. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân", ông Lee viết trên Facebook cá nhân.
Cư dân họ Wong vội vã từ nơi làm việc trở về nhà sau khi biết tin. "Thật hỗn loạn. Chính quyền không có chỉ thị nào cả", ông chia sẻ.
Cư dân Kenny Tam, 45 tuổi, nói các tòa nhà đang được sửa chữa mặt ngoài và quá trình này đã kéo dài khoảng một năm. Một số người dân đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng công nhân hút thuốc trong khi làm việc suốt nhiều tháng.
Giới chức Hong Kong đã triển khai hơn 760 lính cứu hỏa, 400 cảnh sát, 128 xe chữa cháy, 57 xe cứu thương đến hiện trường.
Derek Armstrong Chan, phó lãnh đạo Sở Cứu hỏa, nói nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn khi trời tối và khó có thể ước tính thời điểm dập tắt được ngọn lửa.
"Các mảnh vỡ và giàn giáo từ tòa nhà rơi xuống, gây nguy hiểm cho lực lượng tuyến đầu của chúng tôi", ông cho biết. "Nhiệt độ trong tòa nhà rất cao, khiến chúng tôi không thể vào trong và leo lên các tầng trên để chữa cháy và cứu hộ".
Ông Chan Kwong-tak, 83 tuổi, nói hệ thống báo cháy của khu chung cư đã không kích hoạt khi ngọn lửa xuất hiện và cư dân phải tự tìm cách sơ tán. Cựu ủy viên quận Đại Bộ Herman Yiu Kwan-ho cho biết người dân chỉ biết về nguy cơ khi nhân viên bảo vệ đến gõ cửa từng nhà.
"Nếu ai đó đang ngủ thì họ khó kịp thoát thân", cư dân Chan bình luận, thêm rằng ông đã nêu lo ngại về quá trình thi công mặt ngoài tòa nhà và quản lý công nhân của nhà thầu, nhưng không được lắng nghe.
Lính cứu hỏa Hong Kong tìm cách dập lửa ở cụm chung cư Wang Fuk Court.
Hong Kong có một số khu chung cư cao tầng và đông đúc nhất thế giới. Hỏa hoạn từng là nỗi ám ảnh thường trực ở đặc khu này, đặc biệt là ở những khu vực thu nhập thấp và đông người.
Trong vài thập kỷ gần đây, các biện pháp an toàn đã được tăng cường đáng kể và những vụ cháy đã ít xảy ra hơn.
Như Tâm
(Ảnh: AFP, Reuters, AP, HKFP)