Bien Hoa Consumer và Saigon Co.op tổ chức tham quan cho người tiêu dùng

Tây NinhKhách hàng thân thiết của Saigon Co.op có cơ hội tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm từ thiên nhiên tại nhà máy AgriS, tăng gắn kết và niềm tin với doanh nghiệp.

Bien Hoa Consumer vừa phối hợp cùng Saigon Co.op tổ chức chuyến tham quan nhà máy của AgriS (công ty chủ quản của Bien Hoa Consumer, đối tác quan trọng của Saigon Co.op) tại Tây Ninh cho khách hàng thân thiết.

Các khách hàng thân thiết của của Saigon Co.op có chuyến tham quan vùng nguyên liệu và nhà máy sản xuất của AgriS tại Tây Ninh. Ảnh: Bien Hoa Consumer

Tại vùng nguyên liệu mía và chuối của AgriS, các khách mời được chứng kiến mô hình thiết kế đồng ruộng và canh tác chính xác của AgriS với hệ thống SoilMap được vận hành cùng mạng lưới cảm biến cho phép giám sát liên tục các chỉ số đất, nước và dinh dưỡng, giúp tối ưu hóa canh tác, giảm thiểu sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Tiếp tục hành trình, đoàn ghé thăm nhà máy đường có công suất ép mía lớn nhất trong hệ thống AgriS, nơi quy trình chế biến được vận hành theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn khép kín. Tại đây, mía thô được đưa vào quy trình tinh luyện để tạo ra các sản phẩm đường tiêu dùng và dòng sản phẩm dinh dưỡng có giá trị gia tăng. Phụ phẩm từ chế biến được tái chế hoặc chuyển đổi thành nguồn năng lượng sinh học, góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Nhà máy vận hành theo các tiêu chí ESG nghiêm ngặt nhằm tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu, áp dụng các biện pháp tái sử dụng nước và xử lý chất thải, cùng hệ thống quản trị giảm thiểu tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Khách hàng Saigon Co.op thưởng thức chuối Dole được trồng theo tiêu chuẩn của Dole Asia Holdings PTE. LTD. tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nông sản. Ảnh: Bien Hoa Consumer

Việc hiểu rõ quy trình canh tác, công nghệ giám sát và các tiêu chuẩn vận hành trong nhà máy giúp Saigon Co.op thêm vững tin khi đưa những sản phẩm này vào kênh phân phối. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để hai bên thảo luận các phương án mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao tiêu chuẩn đóng gói, phát triển các sản phẩm mang tính bền vững và phù hợp hơn với nhu cầu người tiêu dùng nội địa cũng như quốc tế.

Chuyến tham quan không chỉ là hoạt động tiếp nối sau những cam kết hợp tác mà còn là bước củng cố thực tiễn để hai bên cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu vì người tiêu dùng Việt. Bien Hoa Consumer và Saigon Co.op cam kết tiếp tục thắt chặt hợp tác, song hành để đưa những sản phẩm nông nghiệp sạch đến nhiều gia đình hơn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam và đem lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BHC và Saigon Co.op vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: Bien Hoa Consumer

Trước đó, vào tháng 6, nhằm nối tiếp mối quan hệ hợp tác đã bắt đầu từ năm 2024, Bien Hoa Consumer và Saigon Co.op có bước tiến quan trọng khi hoàn thiện các nội dung hợp tác chiến lược thông qua việc triển khai chương trình "Hợp tác phát triển và phân phối chuỗi giá trị nông sản Việt Nam xanh và bền vững".

Mối quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên nền tảng lợi thế bổ trợ. Trong đó, BHC sở hữu hệ sinh thái sản xuất khép kín, ứng dụng công nghệ nông nghiệp chính xác và tập trung vào phát triển xanh bền vững. Còn Saigon Co.op có mạng lưới phân phối rộng khắp và kinh nghiệm phục vụ người tiêu dùng trong nước. Mục tiêu chung của hợp tác là đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận những sản phẩm nông sản Việt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và minh bạch về nguồn gốc, đồng thời duy trì các chương trình bình ổn giá nhằm giảm gánh nặng chi tiêu cho các hộ gia đình.

Hiện Saigon Co.op phân phối 34 sản phẩm đường, 3 sản phẩm nước cốt dừa và 12 sản phẩm nước giải khát của BHC. Doanh số Đường Biên Hòa tăng 11% trong quý II/2025 so với cùng kỳ 2024, cho thấy sự đón nhận tích cực từ thị trường. Ngoài mục tiêu thương mại, hai bên còn phối hợp triển khai các gói thầu cung ứng cho doanh nghiệp và bệnh viện, góp phần đảm bảo bữa ăn, phụ cấp và an toàn cho người lao động.

Trong chương trình bình ổn giá, Đường sạch Biên Hòa Saving 1kg được bán theo mức giá đã đăng ký với Sở Công thương, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá phù hợp. Song song, BHC tham gia "Cẩm nang mua sắm" với ưu đãi đến 10%, tổ chức dùng thử tại nhiều siêu thị lớn, qua đó tăng trải nghiệm trực tiếp và củng cố niềm tin khách hàng vào nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cũng như cam kết minh bạch, trách nhiệm trong chuỗi cung ứng.

(Nguồn: Bien Hoa Consumer)