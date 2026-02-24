Biển Gia Lai xuất hiện dải nước màu đỏ dài hơn một km

Hơn một km bờ biển Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc có dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20-30 m, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 24/2, tại bãi biển Tam Quan (thôn Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc, trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), xuất hiện vệt nước nâu đỏ rộng hàng chục mét, tạo mảng màu đối lập với sắc xanh của biển.

Bãi biển Tam Quan xuất hiện dải nước màu nâu dài hơn một km. Ảnh: Trần Hóa

Hiện tượng khiến nhiều người lo ngại tác động đến môi trường và sinh kế ngư dân. Bà Nguyễn Thị Châu, chủ quán ven biển, cho biết tình trạng này đã xuất hiện nhiều tháng. Theo bà, khu vực sát bờ từng có đường đất đỏ, bị bão đánh sập năm ngoái, khiến nước biển lấn sâu; màu nước có thể do bùn từ phần đất sạt lở hòa vào biển.

Ông Phan Ngọc Tuân, Phó chánh văn phòng UBND phường Hoài Nhơn Bắc, nhận định đây có thể là hiện tượng "thủy triều đỏ" (tảo nở hoa). Tuy nhiên, nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng cần cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh. "Đây là lần đầu địa phương ghi nhận nước biển đổi màu như vậy", ông nói.

Màu nước màu nâu đỏ được cho là thủy triều đỏ hay còn gọi là nở hoa của tảo xuất hiện tại biển Thiện Chánh. Ảnh: Trần Hóa

Thủy triều đỏ là hiện tượng tảo phát triển dày đặc ở biển, cửa sông hoặc nước ngọt, khiến mặt nước đổi màu như đỏ, hồng, tím hay xanh. Tùy loài, tảo có thể sinh độc tố, làm giảm oxy, gây chết cá và sinh vật biển; con người có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu sử dụng hải sản nhiễm độc.

Trần Hóa