'Biến động thị trường chứng khoán tuần này phụ thuộc kết quả nâng hạng'

VN-Index sẽ có xu hướng đi ngang trong tuần 6-10/10, để chờ kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán của FTSE Russell, được công bố vào rạng sáng 8/10.

Theo báo cáo của Chứng khoán SHS, trong tuần giao dịch từ ngày 29/9 đến 3/10, thị trường đã có quãng thời gian giao dịch quý III và IV/2025 kém tích cực, tiếp tục duy trì tích lũy trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự quanh 1.700 điểm. VN-Index - chỉ số đại diện cho sàn giao dịch TP HCM (HoSE) có 3 phiên đầu tuần biến động hẹp quanh 1.660 điểm, thanh khoản suy giảm, chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên tiếp theo và phiên cuối tuần.

Kết tuần, VN-Index giảm 1,4% về 1.645,82 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trong khi, VN30 - chỉ số đại diện cho 30 công ty vốn hóa lớn trên sàn HoSE - tăng 0,37% trong cùng khoảng thời gian, lên 1.859,51 điểm, chịu áp lực bán ở kháng cự đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 10,6% so với tuần trước, trung bình 814 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Chứng khoán SHS đánh giá điều này thể hiện dòng tiền suy yếu sau giai đoạn tăng nóng. Tâm lý thị trường kém lạc quan khi không có nhiều cơ hội tốt, áp lực thua lỗ ngắn hạn gia tăng. Khối ngoại cũng bán ròng hơn 7.200 tỷ đồng, đánh dấu tuần thứ 11 "xả hàng" liên tiếp.

Diễn biến của VN-Index hai năm qua. Ảnh: Vietcap

Tuấn này, triển vọng của VN-Index sẽ phụ thuộc vào kết quả từ báo cáo phân loại thị trường chứng khoán của FTSE Russell. Hỗ trợ gần của VN-Index là ngưỡng 1.600 - 1.630, trong khi kháng cự gần là khu vực 1.660 - 1.680.

Theo đề án được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp của FTSE Russell - tổ chức chuyên cung cấp chỉ số, dữ liệu, phân tích thị trường chứng khoán toàn cầu - ngay năm nay. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giữa tháng này cho hay Việt Nam "đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE". Tổ chức này sẽ công bố kết quả đánh giá vào ngày 7/10, tức rạng sáng 8/10 theo giờ Việt Nam.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, nhận định VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang, nhưng biên độ thu hẹp dần cho đến sáng 8/10 khi FTSE công bố kết quả nâng hạng thị trường. "VIC, VRE hay LPB vẫn sẽ là những cái tên giữ nhịp thị trường đầu tuần sau", ông Phong nói.

Chuyên gia của Pinetree kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng. Tuy nhiên, ông cho rằng VN-Index chỉ tăng mạnh và vượt đỉnh khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng một cách mạnh mẽ và có sự lan tỏa sang các nhóm khác. Ngược lại, chỉ số này có thể vẫn sẽ quay đầu điều chỉnh cho đến khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III được công bố.

Ông Phong chia sẻ thêm, nếu thị trường không được nâng hạng, đây sẽ là tín hiệu tiêu cực và có thể dẫn tới nhịp chỉnh trung hạn tính bằng tháng. Tuy nhiên xác suất này khá thấp.

Về chiến lượng trong tuần mới, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư nên bám sát diễn biến trên thị trường. "Nhà đầu tư cần quản trị rủi ro danh mục trong giai đoạn chờ đợi kết quả nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như kết quả kinh doanh quý III/2025 của các doanh nghiệp niêm yết", báo cáo của VCBS khuyến nghị.

Chứng khoán SHS cũng cho rằng thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy. Nhà đầu tư nên đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quý III, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Người tham gia thị trường nên chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới.

"Nhà đầu tư duy cũng cần duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", Chứng khoán SHS chia sẻ.

Trọng Hiếu