Biển Đông có thể sắp xuất hiện bão số 16

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động phía đông Philippines dự kiến 2-3 ngày tới đi vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão.

Tại họp báo sáng 4/12, ông Hoàng Đức Cường, Cục phó Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết áp thấp nhiệt đới đang nằm cách miền Trung Philippines khoảng 1.000 km, di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc. Dự báo ngày 6-7/12, hình thái này vượt qua Philippines và vào Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão thứ 16 trong năm.

Ông Cường nhận định cơn bão có thể tương tác với không khí lạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến Trung và Nam Trung Bộ, gây mưa vừa đến mưa to từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Đài khí tượng Hong Kong và Mỹ đã bắt đầu theo dõi áp thấp nhưng chưa đưa ra nhận định cụ thể.

Vị trí áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Tháng 12/2025, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm; nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vẫn cao. Hiện tượng ENSO (dao động khí hậu trên Thái Bình Dương) được dự báo tiếp tục nghiêng về pha La Nina (trạng thái làm tăng mưa và không khí lạnh) đến tháng 2/2026, sau đó trở lại bình thường từ tháng 3 đến tháng 5/2026.

Trong tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp; từ tháng 1 đến tháng 5/2026, khả năng này thấp.

Tính đến hết tháng 11, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến năm 2025 trở thành năm có nhiều xoáy thuận nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Gần đây bão Koto dù suy yếu trên biển nhưng hoàn lưu vẫn gây mưa lớn và sạt lở tại Nam Trung Bộ.

Mùa bão năm nay ghi nhận nhiều diễn biến cực đoan như bão Wutip xuất hiện trong tháng 6 - lần đầu sau hơn 40 năm; bão Ragasa đạt cấp 17, giật trên cấp 17, mạnh nhất từng hoạt động trên Biển Đông; hay áp thấp cuối tháng 11 bắt nguồn từ bão Senyar di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương, điều chưa từng ghi nhận theo chiều ngược lại.

Năm 2025 cũng chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng, mực nước đỉnh lũ trên nhiều sông vượt mốc lịch sử tại Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và hạ lưu sông Cửu Long; hiếm năm nào xuất hiện lũ đặc biệt lớn cùng lúc ở 20 con sông. Ông Cường cho rằng các diễn biến bão và lũ bất thường là minh chứng cho xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu.

Thiên tai từ đầu năm đến nay gây thiệt hại hơn 97.000 tỷ đồng và khiến 409 người chết và mất tích.

Gia Chính