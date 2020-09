Biến đổi phong cách của Michelle Williams

Michelle Williams trong phim Baywatch

Michelle Williams tròn 40 tuổi ngày 9/9. Nữ diễn viên sinh năm 1980 nổi tiếng với các vai trong phim "Wendy and Lucy", "Blue Valentine", "My Week with Marilyn", "Manchester by the Sea"... Bước chân vào làng điện ảnh từ năm 1993, Michelle 13 tuổi được biết tới với vai khách mời trong phim "Baywatch". Cô gây ấn tượng với mái tóc vàng xoăn nhẹ đánh rối, diễn xuất tự nhiên. Video: Baywatch.