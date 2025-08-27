Biến đất xấu 50 m2 trong hẻm thành ngôi nhà ngập sáng

Ngôi nhà có quy mô 3 tầng, được xây trên khu đất rộng 50 m2 hình chữ L, xéo nhiều góc, xung quanh bít kín bởi công trình hàng xóm tại Đà Nẵng.
Do nằm trong hẻm sâu và nhỏ, không vuông vắn lại chỉ có một mặt thoáng nên KTS đã chọn phương án lấy sáng và thông khí theo trục đứng. Tận dụng hai giếng trời giữa và sau nhà, tạo thành 3 khoảng đón nắng gió liền mạch gồm mặt tiền - giếng trời giữa - giếng trời cuối nhà. Các phòng chức năng cũng sẽ tối ưu ánh sáng từ những khoảng thoáng này.
Chỗ đất không vuông vắn được KTS thiết kế những đường cong mềm mại, tạo cảm giác liền mạch, và che đi khuyết điểm.
Cầu thang và các mảng sàn dưới giếng trời dùng phương án khoét lỗ, tận dụng lấy nguồn sáng tối đa xuống phía dưới.
Cầu thang sắt mỏng tạo cảm giác thanh thoát và tối giản, phù hợp cho không gian hẹp. Ánh sáng khi xuyên qua những lỗ khoét cũng cho hiệu ứng hoa nắng.
Tầng một được bố trí phòng khách, bếp - ăn và sảnh để xe, phòng vệ sinh.
Phòng khách nhỏ gọn, sử dụng nội thất theo tone chủ đạo trung tính.
Vách tivi với tạo hình gấp nếp làm điểm nhấn.
Phần bàn ăn uốn cong mềm mại, như thể được kéo lên từ mặt sàn, tạo ra sự gắn kết trực quan mạnh mẽ. Tại khu vực bàn ăn, cây xanh cũng từ đó đâm chồi.
Khu bếp nấu được "giấu" gọn bên cạnh lối dẫn lên cầu thang, vừa đảm bảo sự kết nối thông suốt nhưng vẫn đủ tách biệt với không gian sinh hoạt chung.
Khu bếp nấu có cửa sổ thoáng giúp thoát mùi tốt.
Các phòng ngủ được đưa lên tầng cao nhằm tối ưu sự riêng tư.
Phòng vệ sinh nằm liền kề giếng trời, giúp thông gió và lấy sáng tốt.
Mặt bằng bố trí công trình.
Thu Hương
Thiết kế, thi công: Xưởng thiết kế 90S
KTS chủ trì: Bùi Đăng Khoa