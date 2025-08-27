Biến đất xấu 50 m2 trong hẻm thành ngôi nhà ngập sáng

Ngôi nhà có quy mô 3 tầng, được xây trên khu đất rộng 50 m2 hình chữ L, xéo nhiều góc, xung quanh bít kín bởi công trình hàng xóm tại Đà Nẵng.

Do nằm trong hẻm sâu và nhỏ, không vuông vắn lại chỉ có một mặt thoáng nên KTS đã chọn phương án lấy sáng và thông khí theo trục đứng. Tận dụng hai giếng trời giữa và sau nhà, tạo thành 3 khoảng đón nắng gió liền mạch gồm mặt tiền - giếng trời giữa - giếng trời cuối nhà. Các phòng chức năng cũng sẽ tối ưu ánh sáng từ những khoảng thoáng này.