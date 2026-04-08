'Biến' đất trong ngõ thành mặt đường, lừa ngân hàng 5 tỷ đồng

Hà NộiĐất thực tế nằm sâu trong ngõ, trị giá 1,3 tỷ đồng, nhưng Vũ Văn Tiến nhận một mảnh mặt đường là của mình để thế chấp, lợi dụng sơ hở của ngân hàng vay trót lọt 5 tỷ đồng.

Ngày 8/4, Vũ Văn Tiến, 50 tuổi, trú Hưng Yên, bị TAND HÀ Nội tuyên án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vũ Văn Tiến tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Vụ án khởi nguồn từ năm 2015, khi Tiến mua một thửa đất nằm sâu trong ngõ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (cũ) nhưng thiếu tiền nên tìm hiểu thủ tục vay ngân hàng.

Để được vay khoản lớn, Tiến nhờ người tìm một mảnh đất mặt đường Lĩnh Nam rồi thuê chính môi giới bất động sản dẫn cán bộ ngân hàng đến thẩm định làm tài sản bảo đảm. Thửa đất mặt đường này khi đó được định giá 6,7 tỷ đồng.

Trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng ghi nhận địa chỉ thực tế của tài sản không trùng với địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị cần bổ sung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Khoảng tháng 8/2015, cán bộ tín dụng đến bộ phận một cửa UBND phường Lĩnh Nam xin xác nhận địa chỉ thửa đất nhưng được trả lời phường không cấp loại giấy này. Do thời điểm đó ngân hàng chưa có quy định bắt buộc phải xác nhận địa chỉ thửa đất, hồ sơ vẫn được lập, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt.

Ngày 22/9/2015, ngân hàng giải ngân 5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, vợ chồng Tiến không trả nợ, đồng thời rời khỏi nơi cư trú. Kiểm tra tài sản bảo đảm, ngân hàng phát hiện thửa đất thế chấp không đúng với tài sản đã thẩm định; mảnh đất thực tế Tiến mua nằm sâu trong ngõ, chỉ trị giá 1,3 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, không liên lạc được với Tiến, ngân hàng tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Tiến bỏ trốn vào miền Nam làm ăn, không có nơi ở cố định.

Vợ bị cáo được xác định không bàn bạc, trao đổi, không hưởng lợi nên không bị xử lý

Hải Thư