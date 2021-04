Biên đạo của Hoàng Thùy Linh làm giám khảo 'Dance For Youth'

Đức Việt, biên đạo loạt hit của Hoàng Thùy Linh - 'Duyên Âm', ngồi ghế nóng vòng Bán kết khu vực miền Bắc 'Dance For Youth'.

Vòng Bán kết miền Bắc sẽ diễn ra vào ngày 17/4 với 20 đội thi đến từ các trường đại học, THPT toàn khu vực. Xem danh sách nhóm nhảy tại đây.

Ban giám khảo chuyên môn vòng này bao gồm: Đức Việt - Trưởng nhóm Hanoi XGirls; Hồ Nhất Nhân - Trưởng nhóm B-Wild và Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng nhóm Vũ đoàn LYNT.

Đức Việt (Vitden)

Đức Việt từng là thành viên của CunCun Bigtoe Crew. Anh cũng giành nhiều chiến thắng trong các cuộc thi nhảy Waacking và Freestyle như: Quán quân cuộc thi Xmas of Waack; Quán quân Shout Out Vol 2; Á quân cuộc thi Floor Killer 2 và 3; Vô địch Bass The Dance Sony năm 2017, Hotstep, Old to the new năm 2018...

Năm 2015, anh tham gia chương trình So You Think You Can Dance phiên bản Việt Nam và xuất sắc lọt top 10. Sau đó, anh trở thành biên đạo hiphop và giúp các thí sinh chinh thử thách của chương trình mùa tiếp theo.

Biên đạo Đức Việt từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Lưu Hương Giang...

Ngoài ra, anh còn lấn sân đạo diện hình ảnh cho MV của ca sĩ Nhật Huyền, biên đạo cho loạt hit của Hoàng Thùy Linh: Để Mị nói cho mà nghe, Duyên âm và Kẻ cắp gặp bà già.

Hiện, kênh Youtube của nhóm Hanoi XGirls đã thu hút gần 40.000 lượt theo dõi và 6 triệu lượt xem video.

Hồ Nhất Nhân

Hồ Nhất Nhân là trưởng nhóm của B-Wild, một trong những nhóm nhảy đầu tiên thực hiện và lan rộng trào lưu Kpop in public ở Việt Nam. Nhóm sở hữu hai kênh Youtube là B-Wild Official có gần 800 nghìn người theo dõi, gần 130 triệu lượt xem và B-Wild Daily với hơn 15,5 người theo dõi, gần 2,5 triệu lượt xem.

Hồ Nhất Nhân cùng B-Wild chinh phục rất nhiều cuộc thi nhảy trên toàn thế giới.

Anh cùng B-Wild đã chinh phục nhiều cuộc thi trên toàn thế giới và đạt nhiều thành tích cao như: Top 5 nhóm nhảy Dance cover xuất sắc nhất thế giới năm 2018; giải Nhất Creative and Dance Cover Contest do METUB Network x Min; giải 3 Dance Cover Contest "How You Like That" của BLACKPINK; Quán quân SM TOWN - The Stage do CGV (CJ Entertainment) và SM Entertainment phối hợp thực hiện...

Ngoài ra, nhóm còn có nhiều dự án hợp tác với hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước như: Erik, Min, Juky San, Pháo, Hyomin (T-Ara), Dua Lipa... và xuất hiện trên kênh KBS, ARIRANG TV, KPOP World Festival năm 2016... của Hàn Quốc.

Nguyễn Hoàng Yến

Đại diện ban tổ chức Dance For Youth 2020 cho biết, với kinh nghiệm từng "cầm cân nảy mực" tại cuộc thi Kpop Dance For Youth mùa trước và nhiều cuộc thi khác, biên đạo Nguyễn Hoàng Yến sẽ là nhân tố quan trọng trong vòng Bán kết sắp tới.

Nguyễn Hoàng Yến tiếp tục tham gia chương trình Dance For Youth với vai trò giám khảo.

Tốt nghiệp trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh - khoa Sân Khấu, nữ biên đạo cùng nhóm LYNT sở hữu nhiều thành tựu đáng nể: Vô địch Đẳng cấp bước nhảy xi tin Quốc gia năm 2010; giải Nhất thế giới cuộc thi Dance cover contest - 2NE1 do YG entertainment tổ chức năm 2011; giải Nhất toàn cầu MAMA dance cover contest EXO của SM Entertainment...

Cô cũng từng có cơ hội kết hợp biểu diễn với các ca sĩ Cao Thái Sơn, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Hương Tràm... và giảng dạy cho ca sĩ Dương Hoàng Yến, Hà Anh, Thu Thuỷ (Quán quân Sao Mai 2017), diễn viên Quỳnh Kool và Lương Thanh.

15h ngày 14/4, ba giám khảo của Bán kết khu vực miền Bắc sẽ tham gia chương trình livestream của Dance For Youth và chia sẻ nhiều bí quyết, kinh nghiệm thi đấu cũng như giải đáp thắc mắc của các thí sinh. Độc giả theo dõi chương trình tại đây.

Nhật Lệ