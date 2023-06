Biến chứng sau tiêm silicon tạo 'tai Phật', tay búp măng

TP HCMTai và bàn tay của người phụ nữ 46 tuổi, bị sưng tấy, đau nhức sau vài tháng tiêm "mỡ nhân tạo" để có dái tai dài như "tai Phật" và tay búp măng.

Bệnh nhân ngụ Đà Nẵng cho biết thấy người bạn tiêm mỡ nhân tạo giúp tạo "tai Phật" nên làm theo, đồng thời tiêm thêm nhiều vùng khác trên cơ thể. Sau đó, vùng chích bị chai cứng, xuất hiện sưng đỏ, tím tái, đụng vào "đau đến buốt óc".

Cơ sở y tế địa phương nạo hút nhưng tình trạng không thuyên giảm, chị vào TP HCM với hai tai sưng to, vùng cằm áp xe, sưng tấy, hai tay phù to, bầm tím loang lổ. "Đi đến đâu tôi cũng trùm kín tay chân và hai tai vì càng lúc càng sưng to biến dạng", bệnh nhân nói.

Bàn tay bệnh nhân biến dạng, sưng vù. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 30/6, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW, cho biết hợp chất spa tiêm cho bệnh nhân không phải mỡ nhân tạo mà là silicon lỏng, chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong làm đẹp. Ê kíp phải nạo vét toàn bộ silicon lỏng len lỏi khắp các mô cơ, tránh tình trạng chuyển biến xấu, có thể gây nhiễm trùng hoại tử, bắt buộc cắt bỏ tai.

"Nạo silicon là một trong những kỹ thuật khó dự đoán được kết quả nhất vì không rõ chúng đã len lỏi khắp nơi, ngấm vào những đâu", bác sĩ Tú Dung nói.

May mắn sau gần một tháng điều trị, bệnh nhân tái khám với đôi tai cải thiện gần như hoàn toàn, không còn sưng đau, cảm thấy "như được cải tử hoàn sinh, trút bỏ mặc cảm".

Tai bệnh nhân bị sưng tím, biến dạng (bên trái) và hồi phục sau đó (bên phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo hiện nhiều người tiêm filler (chất làm đầy), mỡ nhân tạo để tạo "tai Phật", mong đổi vận giàu sang, song cần chú ý vì tai là bộ phận dễ tổn thương. Nếu tiêm một lượng quá lớn filler, kỹ thuật sai sẽ gây nhiều biến chứng.

"Đặc biệt, lưu ý rằng không có chất nào gọi là mỡ nhân tạo", bác sĩ nói, cho biết đây chỉ là chiêu trò quảng cáo của các spa "chui", đánh lừa nạn nhân bằng cách tiêm silicon lỏng vốn đã bị cơ quan chức năng cấm.

Ngoài ra, bất cứ kỹ thuật xâm lấn nào cũng đều phải tiến hành trong điều kiện vô trùng, được thực hiện bởi các nhân viên y tế có bằng cấp, kinh nghiệm, tại cơ sở được cấp phép. Do đó, khi có nhu cầu làm đẹp, cần chọn cơ sở thẩm mỹ có uy tín, được cấp phép tiến hành thủ thuật thẩm mỹ mà bạn cần.

Lê Phương