Biến chứng sau thủ thuật thẩm mỹ vùng kín

Quảng Ninh6 giờ sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại một spa, cô gái 22 tuổi sưng đau xuất huyết âm hộ.

Ngày 6/9, đại diện Trung tâm Y tế Tiên Yên cho biết vùng âm hộ bệnh nhân bị biến dạng nghiêm trọng, được khâu bằng nhiều mũi chỉ rời rạc vẫn còn rỉ máu. Kết luận ban đầu bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật, phải mổ cấp cứu. Êkíp phẫu thuật cắt bỏ chỉ khâu, lấy toàn bộ khối máu tụ, sau đó đốt cầm máu tại các mạch bị tổn thương, khâu thẩm mỹ bằng chỉ tự tiêu đảm bảo an toàn.

Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị bằng kháng sinh và thuốc cầm máu.

Thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu chính đáng, giúp phụ nữ cải thiện thẩm mỹ sau sinh nở hoặc khuyết điểm bẩm sinh. Tuy nhiên, đây là khu vực rất nhạy cảm, giàu mạch máu, dễ bị tổn thương nếu can thiệp sai kỹ thuật. Thao tác cắt không đúng hoặc thực hiện tại nơi không đảm bảo vô trùng, bệnh nhân có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như sốc mất máu, nhiễm trùng, biến dạng vĩnh viễn vùng kín.

Trong khi đó, nhiều spa thực hiện thủ thuật này nhưng không xét nghiệm máu tiền phẫu, không kiểm tra tình trạng đông máu, tăng nguy cơ sốc mất máu ở người có tiền sử rối loạn đông máu. Dụng cụ phẫu thuật tại các nơi này thường không được vô trùng đúng quy trình, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu rất cao.

Bác sĩ khuyến cáo chị em làm đẹp tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có chuyên khoa uy tín, tuyệt đối không ham rẻ, tin lời quảng cáo trên mạng. Luôn kiểm tra kỹ chứng chỉ hành nghề, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào.

Thúy Quỳnh