Biến chứng sau chi gần 30 triệu đồng cắt bao quy đầu

Hà NộiChàng trai 22 tuổi, đi khám do mẩn đỏ ở đầu da bao quy đầu, bác sĩ tại phòng khám chẩn đoán u sùi, tư vấn cắt bao quy đầu.

Trước đó, bệnh nhân bị viêm, ngứa bao quy đầu, đến phòng khám tư khám, được chỉ định cắt, giá từ 3-4 triệu, chữa xuất tinh sớm. Khi khám, bác sĩ nói u sùi ở đầu tiết dịch nhầy, gây viêm nhiễm, bẩn, cần đốt để không bị ung thư, phải đóng thêm hơn 10 triệu đồng.

Sau mổ, anh đến viện đều đặn suốt một tuần để thay băng, truyền thuốc, chiếu đèn hồng ngoại, mỗi ngày hai triệu. Tổng chi phí là gần 30 triệu đồng nhưng vết thương không lành mà rỉ dịch bẩn và sưng nề, đau tức, thậm chí chí chảy máu. Do lo lắng, anh đến Bệnh viện Xanh pôn kiểm tra.

Ngày 1/10, bác sĩ Nguyễn Văn Đức, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, cho biết vết thương cắt da bao quy đầu và vết đốt quanh vành quy đầu người bệnh bị nhiễm trùng, sưng nề, rỉ nhiều dịch. Kíp làm sạch vết thương và kê thuốc kháng sinh uống tại nhà.

Theo bác sĩ, người bệnh chỉ bị dài bao quy đầu, vệ sinh kém nên gây viêm, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ tại nhà. Ngoài ra, các nốt đầu dương vật thực chất là gai sinh dục, còn gọi chuỗi hạt ngọc dương vật, lành tính, thường xuất hiện ở người dài bao quy đầu, chưa quan hệ tình dục, vệ sinh kém. Chuỗi hạt ngọc dương vật gặp ở khoảng 14,3% đến 48% nam giới, hiếm khi xuất hiện trước tuổi dậy thì, thường gặp nhất từ 20 đến 40 tuổi.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ cho biết, cắt da bao quy đầu là tiểu phẫu cắt bỏ phần da thừa vùng đầu dương vật. Đây là tiểu phẫu quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nam khoa. Bác sĩ chỉ định cắt da bao quy đầu trong trường hợp hẹp hoặc nghẹt bao quy đầu, viêm nhiễm (viêm bao quy đầu, viêm quy đầu, tiểu buốt...) tái phát nhiều lần, kèm theo dài bao quy đầu. Nam giới cần đến cơ sở uy tín, đảm bảo các điều kiện như phòng mổ sạch sẽ, vô trùng, phẫu thuật viên cần được đào tạo. Đối với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, cần được gây mê nên phải thực hiện trong bệnh viện.

Trường hợp cắt bao quy đầu tại các cơ sở không uy tín sẽ có nguy cơ nhiễm trùng vết mổ do kiểm soát nhiễm khuẩn không tốt, nặng hơn là biến chứng do tiêm truyền dịch, kháng sinh. Ngoài ra, bệnh nhân có thể đối diện hậu quả về mặt tâm lý do stress kéo dài, tốn kém chi phí.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các triệu chứng lạ đừng vội vàng tự điều trị, chẩn đoán. Những quảng cáo như vài liều thuốc khỏi bệnh, điều trị vài tháng là khỏi.... đánh vào tâm lý của người bệnh, không đúng sự thật, rất tốn kém.

Bệnh nhân nên đến khám tại các bệnh viện chuyên ngành có uy tín để được chẩn đoán và điều trị dưới giám sát của bác sĩ, tránh tiền mất tật mang.

