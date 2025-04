Biến chứng sau cắt tuyến giáp để ngừa ung thư

Hà NộiPhát hiện có nhân tuyến giáp, người phụ nữ 58 tuổi quyết định phẫu thuật cắt toàn bộ để tránh nguy cơ ung thư, không may biến chứng.

Khoảng một tháng sau, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nói khàn do liệt dây thần kinh quặt ngược một bên. Gần đây, người bệnh dần mất tiếng, khó thở nhiều, đi khám phát hiện liệt nốt dây thanh quản bên còn lại. Thỉnh thoảng, bà bị tê bì mặt, co quắp tay chân thoáng qua. Gia đình cho biết người bệnh kiên quyết cắt tuyến giáp để phòng bệnh, lại không được cơ sở mổ tư vấn, chăm sóc cẩn thận, dẫn đến biến chứng.

Ngày 3/4, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời điểm nhập viện, người bệnh muốn kiểm tra lại hormone tuyến giáp, đánh giá khả năng phẫu thuật dây thần kinh thanh quản.

Kết quả phát hiện kết quả dây thần kinh thanh quản quặt ngược do liệt cả hai bên, gây suy hô hấp kèm suy giáp nặng do không được bổ sung hormone thay thế. Người bệnh bị hạ canxi máu do suy tuyến cận giáp, dẫn đến co cứng cơ nhiều đợt.

Bác sĩ chỉ định nhập viện để điều trị nhưng gia đình xin chuyển về tuyến dưới để gần nhà.

Bác sĩ siêu âm kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Thời gian qua, bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp mắc tuyến giáp lành tính vẫn yêu cầu phẫu thuật cắt bỏ hoặc đốt sóng cao tần dù không có chỉ định can thiệp.

"Trường hợp cắt bỏ tuyến giáp khi không cần thiết cùng với việc không theo dõi điều trị sau mổ có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thậm chí đe dọa tính mạng", bác sĩ nói.

Trường hợp nhân giáp lành tính, kích thước nhỏ thường không cần cắt bỏ, trừ khi gây chèn ép khó thở, khó nuốt hoặc nhân ác tính đã được xác định. Người bệnh nên theo dõi từ 6-12 tháng, nếu nhân giáp bắt đầu có đặc điểm nghi ngờ ung thư như tăng sinh nhanh, bờ không đều, vi vôi hóa trên siêu âm thì có thể cho chỉ định chọc hút tế bào lại để đánh giá, do bác sĩ chuyên khoa nội tiết hoặc ngoại khoa đánh giá.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần theo dõi sát hormone tuyến giáp và tuyến cận giáp, bổ sung hormone tuyến giáp suốt đời để tránh suy giáp, kiểm tra định kỳ nồng độ canxi máu để phát hiện sớm suy tuyến cận giáp. Nếu sau mổ bị khàn tiếng, khó thở kéo dài, cần khám sớm để kiểm tra tổn thương và điều trị kịp thời.

Thùy An