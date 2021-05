Biến chủng nCoV Ấn Độ xuất hiện ở ít nhất 40 quốc gia

Biến chủng nCoV B.1.617 Ấn Độ đã xuất hiện tại ít nhất 40 quốc gia ở khắp các châu lục.

Philippines là quốc gia mới nhất ghi nhận ca Covid-19 nhiễm biến chủng B.1.617 từ Ấn Độ. Hai ca nhiễm mới là thuyền viên trở về từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman hồi tháng 4, đã hồi phục sau thời gian cách ly, theo thông báo hôm nay của Bộ Y tế Philippines.

Theo Gisad, trang web chia sẻ dữ liệu về virus giữa các quốc gia, biến chủng này xuấn hiện tại ít nhất 40 quốc gia, từ Mỹ, Canada tới Anh, Pháp, từ Fiji, Australia tới Singapore, Malaysia, Indonesia, các quốc gia láng giềng với Ấn Độ như Sri Lanka, Bangladesh và một số nước Đông Phi như Kenya, Uganda.

Biến chủng B.1.617 được phát hiện lần đầu ở vùng Vidarbha, bang Maharashtra của Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái, đang là tâm điểm chú ý toàn cầu vì dường như đã gây ra làn sóng Covid-19 thứ hai nghiêm trọng ở Ấn Độ. Nó chứa hai đột biến L452R và E484Q, gọi là "đột biến kép", có khả năng lây lan nhanh chóng và làm giảm hiệu quả vaccine Covid-19.

Felipa Tabladillo, 86 tuổi, tiêm phòng vaccine Covid-19 tại trung tâm tiêm chủng dành cho người khuyết tật và không thể đi lại ở thành phố Makati, Philippines, hôm 7/5. Ảnh: Reuters

Do lo ngại về B.1.617, nhiều nước đã áp hạn chế đi lại với Ấn Độ để đề phòng hành khách có thể mang theo biến chủng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 10/5 cũng nâng cấp nguy hiểm của biến chủng này vào nhóm "đáng lo ngại" (VOC) trên quy mô toàn cầu.

Nhóm VOC gồm những biến chủng nCoV nguy hiểm hơn bản gốc do khả năng lây nhiễm và gây chết người cao hơn hoặc kháng vaccine mạnh hơn. WHO trước đó xếp B.1.617 vào nhóm "biến chủng đáng chú ý" (VOI), có mức độ nguy hiểm thấp hơn so với VOC.

Tiến sỹ Kavita Patel, cựu giám đốc chính sách y tế Nhà Trắng, từng bày tỏ lo ngại trước biến chủng này.

"Chúng tôi vô cùng lo ngại. Biến chủng này có khả năng 'lẩn trốn hệ miễn dịch', bởi chúng có khả năng gây bệnh cao và hệ thống miễn dịch của cơ thể không thể đánh lại", Patel nói tuần trước.

Hồng Hạnh (Theo CNBC)