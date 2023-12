Biến chứng nặng sau chi hàng chục triệu chữa sùi mào gà

Hà NộiNam thanh niên 24 tuổi phát hiện 2 nốt u nhú hình súp lơ ở dương vật, đến phòng khám đốt với chi phí gần 30 triệu, kết quả gặp biến chứng chảy máu, đau rát.

Ngày 15/12, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết người bệnh đến khám trong tình trạng dương vật sưng nề, chảy dịch, đi lại khó khăn.

Bệnh nhân cho biết phát hiện hai nốt u nhú từ cách đây một tháng. Lo sợ mắc bệnh tình dục, anh đến khám và điều trị tại một cơ sở nam khoa tại Hà Nội. Tại đây, người thăm khám chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà, chỉ định cắt bao quy đầu và điều trị tổn thương bằng laser, kèm uống kháng sinh và thuốc bôi hằng ngày. Tuy nhiên, sau ba ngày, vùng kín của anh xuất hiện sưng nề, chảy máu, chảy dịch vàng, đau rát.

Bác sĩ Thành chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh sùi mào gà vùng sinh dục, biến chứng loét do không điều trị đúng cách. Sùi mào gà với thương tổn cơ bản là các nốt sùi khu trú ở vùng sinh dục - hậu môn do tăng sinh các tế bào sừng trên da, niêm mạc, nguyên nhân do HPV (Human Papillomavirus). Đây là virus sinh u chứa vật liệu di truyền ADN, có "sự yêu thích đặc biệt" với tế bào biểu mô, đặc biệt là biểu mô gai lát tầng ở da và niêm mạc.

Bác sĩ Thành nhận định ở trường hợp này nếu được điều trị đúng cách và bài bản sẽ không gây loét như hiện tại.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Hiện có nhiều phương pháp để điều trị sùi mào gà như sử dụng kem bôi và thuốc uống để làm khô, rụng các u sùi. Bên cạnh đó là loại bỏ bằng tổn thương bằng đốt điện, phẫu thuật, liệu pháp lạnh, laser CO2. Bệnh nhân cần nghỉ dưỡng sau điều trị, tỷ lệ tái phát khá cao (25-77%), tùy vào phương pháp, vị trí tổn thương và kỹ thuật của bác sĩ.

Bác sĩ khuyến cáo nếu có các dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc ở miệng, mắt cần tới ngay các cơ sở y tế uy tín, có bác sĩ chuyên khoa da liễu thăm khám để được điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh