Biến chủng mới khiến số ca Covid-19 Thái Lan tăng mạnh

Biến chủng XEC khiến ca mắc Covid-19 tại Thái Lan vượt 71.000, buộc giới chức y tế kêu gọi người dân cảnh giác và tuân thủ biện pháp phòng ngừa.

Theo Trung tâm Thông tin Covid-19 của chính phủ Thái Lan, số ca mắc của nước này có xu hướng tăng rõ rệt những tuần gần đây. Quốc gia ghi nhận tổng cộng 71.067 ca nhiễm và 19 ca tử vong từ ngày 1/1 đến 14/5. Trong đó, hai ổ dịch lớn đã được xác định sau kỳ nghỉ lễ Songkran. Các chuyên gia nhận định biến chủng Omicron XEC là nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mới.

XEC là chủng tái tổ hợp mới thuộc dòng Omicron, được phát hiện lần đầu tại Đức vào tháng 6/2024. Đây là kết quả lai tạo giữa hai biến thể phụ KS.1.1 (FLiRT) và KP.3.3 (FLuQE), mang theo nhiều đột biến giúp virus lây lan nhanh hơn.

Dữ liệu từ Bộ Y tế cho thấy tần suất xuất hiện của XEC tại Thái Lan tăng cao trong tháng 1 và 2. Trước diễn biến này, giới chức y tế kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi triệu chứng, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Người dân Thái Lan được tiêm phòng Covid-19. Ảnh: Nikkei

Đến nay, hơn 550 trình tự gene XEC từ 27 quốc gia đã được ghi nhận. Dữ liệu từ Mỹ, Anh và Trung Quốc cho thấy XEC có tốc độ lây lan cao hơn 84-110% so với các biến chủng Omicron trước đó, chiếm từ 10 đến 20% tổng số ca mắc mới tại một số khu vực.

Tính đến tháng 12/2024, XEC chiếm khoảng 36,8% trong số các trình tự gene virus được báo cáo trên toàn thế giới, với sự gia tăng đáng kể tại các khu vực như châu Âu, châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy XEC có khả năng né tránh miễn dịch cao hơn so với một số chủng Omicron trước đó, do có các đột biến đặc biệt trong protein gai của virus. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, các loại vaccine Covid-19 hiện tại vẫn có hiệu quả trong hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng và giảm nguy cơ tử vong.

Các triệu chứng phổ biến khi nhiễm XEC bao gồm: sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể, nghẹt mũi, chảy nước mũi, mất vị giác hoặc khứu giác, chán ăn, tiêu chảy và nôn mửa.

Để phòng ngừa lây nhiễm, giới chức y tế khuyến cáo người dân nên tiêm đủ vaccine và mũi tăng cường, đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách và tự cách ly khi có triệu chứng đáng nghi.

Số ca Covid-19 tại Việt Nam cũng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, với trung bình khoảng 20 trường hợp mỗi tuần, không có ca nặng. Hiện nước ta chưa ghi nhận sự hiện diện của XEC.

Thục Linh (Theo Nation Thailand)