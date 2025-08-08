'Biến chứng khó lường, tốn hàng trăm triệu đồng vì sốt xuất huyết'

Nhiều ca tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng kéo dài, tốn 150-200 triệu đồng trong hai tuần điều trị sốt xuất huyết Dengue, theo TS.BS Huỳnh Trung Triệu.

TS.BS Huỳnh Trung Triệu, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, nêu thông tin trên ở tọa đàm ở Đường sách TP HCM, cuối tháng 7, đồng thời nhấn mạnh chi phí đôi khi không dừng lại ở mức 150-200 triệu.

"Thực tế có nhiều ca biến chứng nặng như tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng kéo dài, cần thở máy và điều trị hỗ trợ tạng. Thời gian chữa có thể kéo dài hơn một tháng, gánh nặng kinh phí tiếp tục đội lên", bác sĩ lý giải. Trước đó TS Huỳnh Trung Triệu tiếp xúc hàng trăm ca sốt xuất huyết, gồm cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Một số bệnh viện ở TP HCM ghi nhận nhiều ca nặng nhập viện khi đã sốc sâu, nguyên nhân chính là không phát hiện và xử trí kịp thời ở những ngày đầu. Không ít người dân nhầm sốt xuất huyết Dengue với cảm cúm, sốt siêu vi hoặc đến khi nổi ban mới đi khám.

Trong vai trò diễn giả, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Truyền nhiễm TP HCM, nhấn mạnh sai lầm trên rất nguy hiểm. Nếu cơ thể phát ban xuất huyết, tay chân lạnh, bầm tím, tức bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng và khó lường. "Tôi từng chứng kiến trường hợp phút trước trẻ vẫn còn tỉnh táo nói chuyện, chỉ vài phút sau đã tử vong, không qua giai đoạn hôn mê", ông nói.

Các chuyên gia chỉ ra không ít người nghĩ hết sốt sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết Dengue thường rơi vào ngày thứ thứ ba đến bảy, tức là khi bệnh nhân bắt đầu hết sốt. Lúc này, nguy cơ sốc, suy đa cơ quan và xuất huyết tăng cao nhất.

Nhiều trường hợp tự ý truyền dịch tại nhà, dùng thuốc hạ sốt không phù hợp như aspirin, ibuprofen. Theo thông tin từ Bộ Y tế, hành vi này có thể gây phù nề, tổn thương cơ quan hoặc làm nặng tình trạng xuất huyết.

Ngay cả khi qua cơn nguy kịch, gánh nặng với người bệnh chưa kết thúc. Nhiều trường hợp, nhất là trẻ nhỏ tiếp tục đối mặt tình trạng suy kiệt thể lực, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, sụt cân, rụng tóc, tâm lý bất ổn sau khi xuất viện.

Chuyên gia dẫn chứng một trường hợp nặng, sau 7 ngày sốt xuất huyết Dengue, nghĩ đã ổn nên xin về nhà. Tuy nhiên sau đó, trẻ bất ngờ bị co giật do biến chứng viêm não, phải nhập viện trở lại để trị viêm não tại khoa hồi sức tích cực. Bác sĩ phải cho trẻ thở máy, chống co giật và các điều trị hỗ trợ khác.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Mỹ Duyên, Đơn nguyên tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết: "Với người có thể trạng tốt, quá trình phục hồi thường mất 7-10 ngày. Nhưng với ca có bệnh nền tim mạch, gan, thận, tiểu đường hoặc béo phì, điều trị thường phức tạp và nguy cơ biến chứng nghiêm trọng hơn (suy tim, suy gan thận, rối loạn đông máu)".

Theo bác sĩ Duyên, có bệnh nhi sau điều trị sốt xuất huyết Dengue bị suy thận mạn, phải tái khám định kỳ trong nhiều năm. Ảnh: Takeda

Tác động tài chính của sốt xuất huyết không chỉ nằm ở viện phí. Nhiều bệnh nhân lẫn người nhà phải nghỉ làm dài ngày để điều trị hoặc chăm sóc, mất thu nhập trong khi chi phí phát sinh liên tục. Với người lao động tự do hay không có bảo hiểm y tế, nhập viện đồng nghĩa sẽ mất thu nhập, gia đình nặng gánh.

Hiện sốt xuất huyết Dengue không còn theo mùa như trước, mà có thể bùng phát bất kỳ thời điểm nào trong năm, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn công việc, học tập lẫn cuộc sống một cách bất ngờ.

Việt Nam là một trong những quốc gia dày dặn kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị bệnh này. TS.BS Huỳnh Trung Triệu chỉ ra nhiều dữ liệu nghiên cứu, thực hành chữa sốt xuất huyết trên thế giới được tổng hợp từ các bệnh viện tuyến đầu nước ta.

"Tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết ở Việt Nam được ghi nhận là một trong những mức thấp nhất toàn cầu, nhờ năng lực xử lý lâm sàng tốt và đội ngũ nhân viên y tế giàu kinh nghiệm", bác sĩ Trung Triệu nói.

Tuy nhiên để giảm gánh nặng bệnh tật, không thể chỉ dựa vào năng lực y tế mà cần có sự chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời từ người dân. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng mỗi mùa dịch, hệ thống y tế gồng gánh nhiều áp lực. Chủ động khám từ sớm có thể tránh nhiều ca nặng, giảm chi phí và hạn chế tình trạng quá tải".

Bên cạnh đó, cần phòng bệnh đồng bộ và thường xuyên, không chỉ mùa cao điểm. Thạc sĩ Mỹ Duyên khuyên người dân duy trì các biện pháp phòng muỗi như: mặc quần áo dài tay, ngủ màn cả ngày lẫn đêm, loại bỏ ổ nước đọng quanh nhà, thoa kem chống muỗi đúng cách, đồng thời chủ động tiêm chủng sốt xuất huyết Dengue, nhất là người đang sống ở vùng dịch lưu hành.

