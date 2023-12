Biến chủng Covid JN.1 thống trị Mỹ

JN.1 hiện là biến chủng Covid phát triển nhanh nhất, chiếm ưu thế tại Mỹ, với khả năng lây lan cao hơn tất cả phiên bản virus trước đây.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, JN.1 gây ra hơn 44% số ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng so với mức 21,4% được báo cáo trước đó. CDC ước tính JN.1 hoạt động mạnh nhất ở các khu vực Đông Bắc, gồm New Jersey và New York. Tại đây, nó chiếm gần 57% số ca nhiễm.

JN.1 có nguồn gốc từ BA.2.86, biến chủng phụ của Omicron, được CDC theo dõi kể từ tháng 8. Nó sở hữu một đột biến khác biệt ở protein gai (chịu trách nhiệm xâm nhập và lây nhiễm tế bào) và các đột biến tại những vùng khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố JN.1 là biến chủng cần quan tâm (VOI). JN.1 chứa các đặc điểm di truyền làm virus có khả năng lây lan cao hơn, né tránh được hệ miễn dịch của cơ thể, khó phát hiện khi xét nghiệm hoặc làm cho bệnh nặng hơn. Trước đó, XBB.1.5, EG.5 cũng được WHO xếp vào nhóm VOI.

WHO cho biết JN.1 không gây quá nhiều mối đe dọa đối với cộng đồng. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo các quốc gia nên lưu ý Covid-19 cộng với các mầm bệnh khác trong mùa đông có thể tạo nên đợt dịch bệnh đường hô hấp, ảnh hưởng đến hệ thống y tế.

Hình ảnh hiển vi điện tử của nCoV. Ảnh:NIAID-RML

Tương tự, giáo sư Azeem Majeed, Trưởng Khoa Y tế dự phòng tại Imperial College London, nói các biểu hiện nhiễm JN.1 "tương tự các biến chủng khác". Những triệu chứng này có thể tự thuyên giảm theo thời gian hoặc cần điều trị đơn giản. Tuy nhiên, nếu phát triển các tình trạng nghiêm trọng hơn như khó thở, bệnh nhân cần đến bệnh viện.

"Với các biến chủng mới phát triển từ BA.2.86, bạn không chỉ bị sốt, sổ mũi, đau đầu, mất khứu giác mà còn có thể bị tiêu chảy, đau bụng", bà nói thêm.

CDC cho biết bệnh cúm cũng gia tăng trên các vùng khắp cả nước. Đến nay, nước này ghi nhận ít nhất 5,3 triệu ca bệnh, 54.000 ca nhập viện và 3.200 ca tử vong do cúm. Tổng cộng có 14 trường hợp tử vong ở trẻ em liên quan đến cúm được báo cáo trong mùa này.

Các chuyên gia lo ngại nhiều dịch bệnh đường hô hấp lây lan đồng thời có thể tạo áp lực nặng nề lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng. CDC kêu gọi công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm chủng đủ ba mũi Covid-19 và tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe nhằm giảm thiểu sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.

Thục Linh (Theo NY Post)